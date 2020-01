Bautista přehrál Lajoviče, Djokovič porazil Nadala. Finále ATP Cupu rozhoduje čtyřhra

ATP CUP - Finále 1. ročníku ATP Cupu mezi Srbskem a Španělskem rozhodne až čtyřhra. Španěly v Sydney poslal do vedení Roberto Bautista, který si poradil s Dušanem Lajovičem, o následné vyrovnání se v souboji nejlepších tenistů současnosti postaral Novak Djokovič, jenž porazil Rafaela Nadala. Za Španěly nastoupili do závěrečného deblu Pablo Carreño a Feliciano López, Srbové do hry poslali Djokoviče s Viktorem Troickým.