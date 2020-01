Bautista smetl Kyrgiose, Nadal zdolal de Minaura. Španělé si zajistili finále proti Srbům

Semifinálový zápas začal tradičně duelem týmových dvojek a souboj mezi Robertem Bautistou a Nickem Kyrgiosem měl nečekaně jednoznačný průběh. Španělský tenista nepřišel ani jednou o své podání a zvítězil 6-1 6-3.



"Každý ví, jak těžké je hrát proti Nickovi. Bylo důležité hrát opravdu dobře a soustředit se na každý míč. Jsem rád, že se mi to povedlo," komentoval Bautista, jenž v Austrálii vyhrál i svůj pátý zápas snadno ve dvou setech.



Druhý a zároveň vítězný bod přidal Rafael Nadal, s domácím mladíkem Alexem de Minaurem to ale dlouho neměl vůbec snadné. Španěl, jenž včera prohrál s Davidem Goffinem, hned v úvodu přišel o podání a úvodní dějství už zachránit nedokázal.



A dvacetiletý de Minaur, jenž v předchozích dvou vzájemných duelech s o třináct let starším Nadalem prohrál jednoznačně 0-3 na sety, dlouho trápil světovou jedničku i ve druhé sadě. Za stavu 5-5 byl dvakrát dva míčky od možná rozhodujícího brejku, ale zkušenější sok ho k brejkbolu nepustil a v tu chvíli se zápas zlomil.



Až za stavu 4-6 a 6-5 se Nadal dostal k prvnímu brejkbolu, ten s velkou dávkou štěstí proměnil i za pomoci pásky na síti a vynutil si třetí set. V jeho úvodu získal 14 z 15 výměn a odpor australského mladíka definitivně zlomil. I když ještě jednou přišel o podání, závěr si bez problémů pohlídal a zvítězil 4-6 7-5 6-1.







"Na začátku to bylo velmi těžké. Alex hrál na vysoké úrovni a já měl méně energie, než obvykle. Včera to pro mě byl dlouhý den v náročných podmínkách," připomněl Nadal večerní čtvrtfinále s Belgii, proti které odehrál dvouhru i rozhodující čtyřhru.



"Potřebujete mít otevřenou a jasnou mysl a najít řešení. Dlouho jsem nebyl schopný uhrát po returnu mnoho bodů. Potřeboval jsem něco změnit a to se mi povedlo," komentoval Nadal. "Jen jsem se pokusil změnit dynamiku a energii zápasu. Soupeře jsem donutil cítit se na kurtu jinak, než v předchozím průběhu," dodal zkušený Španěl.



Španělé budou v neděli bojovat o unikátní týmový double, neboť před několika měsíci vyhráli v Madridu první ročník Davis Cupu v novém turnajovém formátu.



Ve finále se Španělsko utká se Srbskem, které si poradilo s Ruskem. Dojde tak na střetnutí prvního hráče světa Nadala se světovou dvojkou Novakem Djokovičem, před nimi se střetnou Bautista a Dušan Lajovič.



"Bude to super těžké finále. Novak tady hraje rád, Srbsko má skvělý tým a hraje tu dobře. Ale Roberto dnes odehrál také skvělý zápas a i my máme dobrý tým, takže jsme na to připraveni," prohlásil Nadal.





• ATP CUP 2020 •

Austrálie / Sydney, tv. povrch, 15.000.000 dolarů

sobotní výsledky (11. 01. 2020) • Semifinále • Srbsko - Rusko 3-0 Lajovič - Chačanov 7-5 7-6(1) Djokovič - Medveděv 6-1 5-7 6-4 Čačič/Troicki - Gabašvili/Kravčuk 6-4 7-6(7) Španělsko - Austrálie 3-0 Bautista - Kyrgios 6-1 6-4 Nadal - de Minaur 4-6 7-5 6-1 Carreňo/F. López - Guccione/Peers 6-2 6-7(6) 10-4