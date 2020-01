Djokovič a Lajovič znovu slaví. Srbsko poslali do finále ATP Cupu

Dušan Lajovič pokračuje ve famózních výkonech v premiérovém ročníku ATP Cupu, kde po dnešním vítězství nad Karenem Chačanovem vylepšil svou bilanci na 4-1. Devětadvacetiletý Srb, který loni v Umagu vybojoval svůj premiérový titul a v Monte Carlu si zahrál první finále na Masters, ruského favorita přehrál 7-5 7-6(1), přičemž mu nenabídl jediný brejkbol.

Znovu tak pro svého parťáka a týmovou jedničku Novaka Djokoviče připravil možnost utkání ukončit už po dvouhrách. A Djokovič nezaváhal a v nové týmové soutěži zvládl i pátou dvouhru. Dnes po téměř tříhodinovém maratonu zdolal 6-1 5-7 6-4 Daniila Medveděva a s ruskou jedničkou přerušil sérii dvou porážek.

Dvaatřicetiletý Djokovič za stavu 6-1 1-0 vedl o set a brejk a pohodlně kráčel za vítězstvím. Jenže poté nezvládl maratonský game, brejk nepotvrdil, ztratil čtyři hry v řadě a přestože dokázal skóre srovnat, těsná druhá sada patřila Medveděvovi.

Také v rozhodujícím dějství se Djokovič ještě pořádně zapotil. V pátém gamu Medveděvovi sebral servis a v desáté hře, v níž podával na vítězství, musel likvidovat tři brejkbolové hrozby. Nakonec po dvou hodinách a 49 minutách využil druhý mečbol.

Euphoria!



The moment that @DjokerNole clinched Serbia's spot in the 2020 #ATPCup final. pic.twitter.com/YjHxfzAIUg