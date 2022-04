Becker jde na dva a půl roku do vězení. Odsouzen byl za maření insolvenčního řízení

1991 - Bývalý profesionální mistr světa v boxu Mike Tyson byl odsouzen k šesti letům vězení za údajné znásilnění, nakonec si odpykal polovinu trestu. V roce 1999 byl znovu odsouzen k ročnímu trestu za mřížemi za fyzické napadení dvou osob, tentokrát byl propuštěn po třech a půl měsících.

1993 - Několikanásobný mistr světa v cyklokrosu Radomír Šimůnek byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 18 měsíců za to, že způsobil dopravní nehodu, při které zemřeli tři lidé. Po čtyřech měsících ve vězení mu tehdejší prezident Václav Havel udělil milost.

1999 - Brazilský fotbalista Edmundo byl odsouzen ke čtyřem a půl roku vězení za to, že způsobil dopravní nehodu, při které zemřeli tři lidé.

2001 - Bývalý tenisový reprezentant a podnikatel Milan Šrejber byl potrestán pětiletým vězením za nezákonné obchody s cennými papíry. Ve vězení strávil 131 dnů, v červnu 2002 pak Nejvyšší soud rozsudek zrušil a Šrejberovo stíhání v roce 2007 zastavili žalobci .

2002 - Olympijský vítěz v maratónu z roku 1968 Mamo Wolde z Etiopie strávil devět let ve vězení za podíl na vraždě patnáctiletého chlapce, kterého měl zastřelit jako člen císařské tělesné stráže v roce 1978 během protestů v Addis Abebě. Wolde byl uznán vinným až v roce 2002 a byl mu vyměřen šestiletý trest odnětí svobody, a protože v té době už pykal devět let, byl propuštěn na svobodu. Po několika měsících ale kvůli podlomenému zdraví zemřel.

2004 - Bývalý slavný finský skokan na lyžích Matti Nykänen byl odsouzen na 26 měsíců nepodmíněně za to, že několikrát bodl nožem do zad svého známého. Po odpykání poloviny trestu byl propuštěn, avšak po několika dnech byl znovu odsouzen na čtyři měsíce vězení za to, že zbil svoji manželku a ohrožoval muže v restauraci příborovým nožem.

2008 - Americká atletka Marion Jonesová byla odsouzena na šest měsíců nepodmíněně za to, že lhala o dopingu a kryla svého partnera Tima Montgomeryho v kauze s falšováním šeků. Po odpykání trestu se vrátila ke sportu, v letech 2009 až 2010 hrála profesionální basketbalovou ligu WNBA. Bývalý světový rekordman v běhu na 100 metrů Montgomery byl v případu falšování šeků odsouzen na 46 měsíců vězení.

2017 - Jihoafrický atlet Oscar Pistorius dostal trest 13 let a pět měsíců vězení za vraždu přítelkyně Reevy Steenkampové. Původně byl odsouzen na pět let za zabití z nedbalosti, ale odvolací soud čin překvalifikoval na vraždu a poslal atleta s podkolenními amputacemi za mříže na šest let. Po odvolání prokuratury mu pak další vyšší soud trest zvýšil na 13 let a pět měsíců.

2019 - Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Řepka byl odsouzen na dva roky do vězení. Sportovec se provinil zpronevěrou luxusního vozu a internetovými útoky na svou druhou exmanželku, které spočívaly ve smyšlených erotických inzerátech. Vězení Řepka podmíněně opustil v lednu 2020 po více než sedmi měsících.

2020 - Třináctinásobný mistr světa v běžeckém lyžování Petter Northug byl odsouzen k sedmi měsícům vězení za opakované závažné dopravní přestupky a držení drog. Soud v Oslu jej shledal vinným z toho, že několikrát výrazně překročil povolenou rychlost, za což navíc přišel na doživotí o řidičský průkaz. Už během aktivní kariéry se slavný Nor dostal do křížku se zákonem, protože v květnu 2014 způsobil pod vlivem alkoholu dopravní nehodu a z místa utekl. Byl tehdy odsouzen na 50 dnů do vězení a k pokutě. S žádostí, aby si trest odpykal až po sezoně, uspěl a mohl tak ještě startovat na šampionátu ve Falunu.