Beckera po osmi měsících propustí z vězení, píší britská média

Bývalá německá tenisová hvězda Boris Becker by měl podle médií příští týden opustit britské vězení, v němž si odpykává trest za maření insolvenčního řízení. Trojnásobný wimbledonský vítěz byl v dubnu odsouzen na dva a půl roku, na svobodu se dostane po bezmála osmi měsících.

Pětapadesátiletý Becker žil v posledních letech v Londýně, ale po propuštění se má vrátit ihned do Německa. Podle listu Daily Mail zamíří z věznice Huntercombe v hrabství Oxfordshire ihned na letiště, odkud ho soukromý letoun dopraví do rodného Německa. Cestu měla Beckerovi zaplatit nejmenovaná televizní společnost z Mnichova, které za to přislíbil exkluzivní rozhovor.

Šestinásobný grandslamový šampion byl odsouzen za provinění v insolvenčním řízení, jemuž čelil od roku 2017. Soud ho uznal vinným byl mimo jiné z neposkytnutí veškerého soupisu majetku a tajení dluhů.

Becker po svém bankrotu převedl stovky tisíc liber ze svého obchodního účtu na jiné účty, mezi něž patřily účty bývalé manželky Barbary a tehdejší manželky Lilly, s níž se rozváděl. Také nepřiznal nemovitost v Německu, bankovní půjčku 825.000 eur a podíl v technologické firmě.

Po návratu do Německa mu další trest nehrozí. "Za stejný trestný čin lze být stíhán pouze jednou. Přijede jako svobodný člověk," řekla advokátka Natalie von Wistinghausenová agentuře DPA.