Během koronaviru rozhodně neskončím, odehraju minimálně ještě jeden turnaj, vzkazuje Strýcová

Strýcové už je 34 let a rozhodně má nárok úspěšnou tenisovou kariéru ukončit. Do letošní sezony však vstoupila skvěle zejména po boku své deblové parťačky Su-Wei Hsieh, s níž všechny čtyři starty na turnajích přetavila v postup do finále a třikrát s Tchajwankou přebírala trofej pro vítězky. Naopak v singlu se rodačce z Plzně od loňského životního Wimbledonu vůbec nedaří.

Tenisové turnaje mají stopku už od začátku března a hrát se začne nejdříve 13. července. Panují však obavy, že kvůli pandemii koronaviru letošní sezona již skončila. Přesto Strýcová ještě hodlá podniknout návrat na kurty.

"Když to všechno začalo, tak jsem byla velmi pozitivní, že zase budu hrát, motivace mi rozhodně nechyběla. Ale jak je pauza delší a delší, tak se můj přístup mění. Takhle ale rozhodně skončit nechci. Chci si ještě zahrát, i kdyby už to měl být poslední turnaj. Tenis je velkou součástí mého života. Nechci hrát jen čtyřhru, i ve dvouhře se cítím dobře, chci hrát obojí," uvedla Strýcová.

"Myslím si, že pro nás starší tenisty je tahle pauza docela problém, jelikož nevíme, jak naše tělo po pauze zareaguje. Můžete trénovat do zblbnutí, ale zápasy jsou prostě něco úplně jiného, ten adrenalin a nervy nenatrénujete. I já jsem dost nervózní, jak moje tělo tu nálož po návratu zvládne."

Strýcová se vyjádřila i k návrhu Rogera Federera spojit mužský a ženský tenis pod jednu organizaci. "Je to skvělý nápad. Pokud to dokážeme, bude to skvělé. Určitě můžeme pracovat společně. Uvidíme, jak to všechno bude, kdy se zase dostaneme na turnaje."

Wimbledonská šampionka ve čtyřhře sama nevěří tomu, že se letos ještě na nějaký mezinárodní turnaj podívá. I tak dělá vše pro to, aby byla ve formě. "Před dvěma týdny nám oznámili, že zase můžeme hrát, ale jen ve dvou lidech. Já si chodím zahrát dvakrát týdně, abych mohla s raketou vůbec něco dělat a rameno a zápěstí si neodvykly na údery. Když nemáte žádný cíl, tak je to s tréninkem těžké. Nemyslím si, že se letos bude ještě hrát, ale musíme zůstat pozitivní."