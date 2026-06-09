Bejlek schytala obrovský výprask. Po přechodu na travnatý povrch uhrála jen tři gamy
Bejlek – Jastremská 1:6, 2:6
Bejlek vstupovala do prvního kola na turnaji WTA 250 v Hertogenboschi jako lehká žebříčková favoritka. Už od začátku duelu s Jastremskou však bylo jasné, jí travnatý povrch nesedí. V prvních třech gamech se pokáždé dostala na skóre 40:30, žádnou z mnoha šancí však nevyužila. Následně i podruhé přišla o servis a prohrávala už 0:4.
Na rychlém nizozemském pažitu nebyly k vidění dlouhé výměny, při kterých je česká hráčka často úspěšná na antuce. Navíc si nebyla schopná pomoct svým slabším podáním. na výsledkovou tabuli se dostala až po šesté hře a odvrátila tak potupného kanára. Více zdramatizovat první set už ale nedokázala a za 35 minut ho ztratila poměrem 1:6.
Ani start druhé sady se turnajové šestce nepovedl. Hned v úvodu dvakrát v řadě přišla o servis a rychle prohrávala 0:3. Už v další hře si ale vzala jeden brejk zpátky a snížila. Na rozdíl jediného gamu se ale dostat nedokázala, jelikož opět pohořela na podání. Češka nadále nebyla schopná zvládat důležité okamžiky a přicházela tak o mnoho vyrovnaných her. Ve druhém dějství uhrála pouze o jeden game více a travnatou sezonu tak začala jasnou porážkou.
Největší problémy měla Bejlek při svém druhém podání, po kterém získala jen tři z deseti míčků. Doplatila také na časté nevyužívání šancí, když dokázala proměnit pouze jediný z šesti brejkbolů. Zatímco Ukrajinka měla úspěšnost využívání těchto šancí poloviční.
Do akce v Hertogenboschi dnes zasáhnou ještě další dvě české hráčky. Krejčíková, která se stejně jako Bejlek vešla mezi nasazené, se pokusí potvrdit roli favoritky proti Renatě Zarazúaové z Mexika. Bartůňkovou čeká belgická kvalifikantka Hanne Vandewinkelová.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře