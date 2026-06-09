Bejlek schytala obrovský výprask. Po přechodu na travnatý povrch uhrála jen tři gamy

DNES, 13:13
Aktuality 11
WTA HERTONGENBOSCH - Sára Bejlek (20) začala travnatou sezonu a přípravu na Wimbledon jasnou porážkou. Česká hráčka v prvním kole turnaje v nizozemském Hertogenboschi ukázala, že jí rychlé povrchy vůbec nesedí, když s Dajanou Jastremskou (26) prohrála jasně 1:6, 2:6. Ukrajinka si o postup do čtvrtfinále zahraje s Aljou Tomljanovičovou, nebo Jessicou Bouzasovou. Do akce dnes vstoupí další dvě Češky Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková.
Profily hráčů
Yastremska Dayana
Bejlek Sara
Sára Bejlek v prvním letošním utkání na trávě schytala výprask (@ MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

Bejlek – Jastremská 1:6, 2:6

Bejlek vstupovala do prvního kola na turnaji WTA 250 v Hertogenboschi jako lehká žebříčková favoritka. Už od začátku duelu s Jastremskou však bylo jasné, jí travnatý povrch nesedí. V prvních třech gamech se pokáždé dostala na skóre 40:30, žádnou z mnoha šancí však nevyužila. Následně i podruhé přišla o servis a prohrávala už 0:4.

Na rychlém nizozemském pažitu nebyly k vidění dlouhé výměny, při kterých je česká hráčka často úspěšná na antuce. Navíc si nebyla schopná pomoct svým slabším podáním. na výsledkovou tabuli se dostala až po šesté hře a odvrátila tak potupného kanára. Více zdramatizovat první set už ale nedokázala a za 35 minut ho ztratila poměrem 1:6.

Ani start druhé sady se turnajové šestce nepovedl. Hned v úvodu dvakrát v řadě přišla o servis a rychle prohrávala 0:3. Už v další hře si ale vzala jeden brejk zpátky a snížila. Na rozdíl jediného gamu se ale dostat nedokázala, jelikož opět pohořela na podání. Češka nadále nebyla schopná zvládat důležité okamžiky a přicházela tak o mnoho vyrovnaných her. Ve druhém dějství uhrála pouze o jeden game více a travnatou sezonu tak začala jasnou porážkou.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Největší problémy měla Bejlek při svém druhém podání, po kterém získala jen tři z deseti míčků. Doplatila také na časté nevyužívání šancí, když dokázala proměnit pouze jediný z šesti brejkbolů. Zatímco Ukrajinka měla úspěšnost využívání těchto šancí poloviční.

Do akce v Hertogenboschi dnes zasáhnou ještě další dvě české hráčky. Krejčíková, která se stejně jako Bejlek vešla mezi nasazené, se pokusí potvrdit roli favoritky proti Renatě Zarazúaové z Mexika. Bartůňkovou čeká belgická kvalifikantka Hanne Vandewinkelová.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 250 v Hertogenboschi

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

11
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PTP
09.06.2026 14:35
Snad tu trávu nějak přežijeme všichni, rychle odbýt ten Wimbledon a hurá na jiné povrchy.
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ladinec
09.06.2026 14:01
postavu ma na gymnastku. Škoda mohla být druhá Časlavská
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TSP
09.06.2026 13:39
Od Sáry na trávě čekám jen to, že se nezraní a odejde rychle hrát zpátky na antuku a na tvrdé či umělé povrchy. Tak hlavně ať Sára tu trávu ve zdraví přetrpí.
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tommr
09.06.2026 13:23
U Sáry to bohužel není jen o přechodu na trávu. Ona se trápila i na oblíbené antuce. Z posledních 8 zápasů vyhrála jen jeden ...
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Georgino
09.06.2026 14:10
Je to zajímavý, jak po životním trumfu často nastává krize. A jistě ta zranění s tím trumfem někdy spojená mohou omezovat a rozhodně nedodaj na sebedůvěře.
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Diabolique
09.06.2026 13:18
Ten celkový obraz, jak si nám ho tady Hájku nastínil, není samozřejmě nijak růžový. Ovšem, a to nesmíme přehlížet a tady bych s tebou nesouhlasil, že jsou tu zárodky toho pozitivního. Mám na mysli ten pěkný gem v prvním setu, nebo ty dva gemy ve druhém, že? To jsou ty první vlašťovky...
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volejman
09.06.2026 14:37
Klasika (filmová).
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Mony
09.06.2026 13:16
Tak Sáro, tu trávu už nějak dožvejkat a těšíme se na americké betony!
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peek
09.06.2026 15:00
Snad dokouřit, ne?
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muster
09.06.2026 15:58
dohulit
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PTP
09.06.2026 16:00
a potopit
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