Bencicová: Byl to můj nejlepší týden v životě. Nejen kvůli medailím

Bencicová považuje uplynulý týden za nejlepší v životě. "Není to ale jen o medailích a titulech, je to o vzpomínkách, které zůstanou navždy," řekla Bencicová. "Celý týden jsem se necítila jako na normálním turnaji, nebo jako že hraji sama. (Golubicová) byla po mém boku celou dobu. Říkala jsem jí, že i tu zlatou medaili jsme vyhrály společně. Až nám bude 80 let a půjdeme na kávu, budeme se bavit o téhle chvíli," doplnila.

Úspěšná olympiáda jí pomůže i do budoucna. Zároveň bude moci hrát více v klidu, protože dosáhla svého snu. "Chcete, aby se vaše sny plnily, a teď se tak stalo," uvedla. Do Švýcarska se světová dvanáctka v singlu vrátí v pondělí.

"Je to skvělý pocit, když víme, že lidé na nás čekají a oceňují medaile, které jsme pro naši zemi získaly," řekla. "Tento týden byl neskutečně krásný. Prožily jsme tolik emocí. Je skvělé se vrátit a sdílet je se všemi doma," dodala Bencicová.

Na olympijských hrách sledovala i výkony jiných švýcarských sportovců. Například v sobotu se zajímala o výsledky sprinterek Ajly del Ponteové a Mujingy Kambundjiové, které skončily na pátém a šestém místě v běhu na 100 metrů.

Také Golubicová si spolupráci s Bencicovou pochvalovala. "Byly jsme schopny si navzájem pomoci. Každá hráčka má jiný pohled, ale povedlo se nám to dát dohromady a hrát spolu skvěle," řekla. Olympijskou zkušenost si užila a domů si poveze zavazadla plná suvenýrů.