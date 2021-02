Bencicová po třech hodinách udolala Gauffovou. Ve finále vyzve Šwiatekovou

Belinda Bencicová kvůli zranění ruky hraje teprve svůj čtvrtý turnaj po loňské koronavirové pauze a v Adelaide po cestě do finále využila velmi příznivého losu. Nasazená dvojka si bez ztráty setu poradila s Misaki Doiovou a domácím překvapením Storm Sandersovou.

Další dvousetové vítězství měla na dosah v semifinále proti Cori Gauffové. Favorizovaná Švýcarka však za stavu 5-4 ve druhé sadě nevyužila mečbol na podání a dovolila soupeřce srovnat na 1-1 sety.

Rozhodující dějství však měla kompletně pod kontrolou a 16letou Američanku, která na turnaji včetně kvalifikace vyhrála pět zápasů a čtyři z toho ve třech setech, po dvou hodinách a 47 minutách zdolala 7-6(2) 6-7(4) 6-2.

