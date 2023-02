Bencicová utekla neoblíbené Samsonovové z mečbolů. V Abú Zabí slaví druhý triumf v sezoně

Belinda Bencicová v minulosti prohrála s Ljudmilou Samsonovovou všechny tři vzájemné duely včetně finále v Berlíně 2021. A dobře to se Švýcarkou nevypadalo ani dnes v Abú Zabí.



V prvním setu Bencicová uhrála jediný game, ve druhém neudržela vedení 4-1 a za stavu 1-6, 5-5 a 0-40 čelila třem brejkbolům. Game ale ziskem pěti míčků v řadě získala a druhý kritický moment pak přežila i v tie-breaku, v němž dokonce čelila třem mečbolům.



V rozhodujícím dějství svěřenkyně Dmitrije Tursunova vzala o rok mladší soupeřce dvakrát servis, druhý brejk potvrdila a po 2 hodinách a 48 minutách boje zvítězila 1-6 7-6 6-4.



"Jsem šťastná, že jsem tě konečně porazila," usmívala se Bencicová během slavnostního ceremoniálu. "Byl to hodně vyrovnaný zápas a já jsem moc ráda, že jsem ty mečboly dokázala odvrátit. Moc jsem se tam snažila udržet ve hře, urvat každý bod a dělat to nejlepší, co umím," komentovala nová šampionka.







25letá Švýcarka vylepšila svou bilanci v nové sezoně na 12-2 a v počtu výher se osamostatnila na prvním místě před Arynou Sabalenkovou. Právě s letos stále neporaženou Sabalenkovou a světovou jedničkou Igou Šwiatekovou utrpěla jediné dvě porážky v roce 2023.



V Abú Zabí slaví triumf měsíc po vítězství v australském Adelaide a potřetí v kariéře tak vyhrála dva turnaje během jedné sezony, čímž vyrovnala své maximum z let 2015 a 2019. V celkově 17. finále olympijská vítězka z předloňského Tokia získala 8. titul.



"Jsem moc šťastná, že odcházím s titulem. Odehrála jsem tu pár dobrých a zároveň těžkých zápasů. Dokázala jsem si, že umím tvrdě bojovat, udržet se v zápasech a nějak to otočit," dodala tenistka se slovenskými kořeny.



24letá Samsonovová hrála finále popáté v kariéře, z toho počtvrté od loňského srpna, a poprvé v něm prohrála.





• WTA 500 ABÚ ZABÍ •

Spojené arabské emiráty, tv. povrch, 780.637 dolarů

nedělní výsledky (12. 02. 2023) • Dvouhra - finále • Bencicová (2-Švýc.) -Samsonovová (8) 1-6 7-6(8) 6-4 • Čtyřhra - finále • Stefaniová/Shuai Zhang (Braz./Čína) - Aojamaová/Hao-Ching Chan (Jap./Tchaj-wan) 3-6 6-2 10-8