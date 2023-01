Bencicová v Adelaide deklasovala Kasatkinovou a sedmým titulem zpečetila návrat do Top 10

Belinda Bencicová předloni získala zlato na olympijských hrách v Tokiu, loni v Charlestonu vybojovala svou první trofej na antuce a ani letošní sezonu nezakončí bez titulu, ačkoli teprve před dvěma týdny odstartovala. Pětadvacetiletá Švýcarka se slovenskými kořeny prožívá fantastický vstup do nového tenisového roku, v šesti zápasech našla jedinou přemožitelku, a to světovou jedničku Igu Šwiatekovou.

V Adelaide, kde před dvěma lety prohrála finále právě s aktuální královnou pořadí, si poradila s Garbiňe Muguruzaovou, Annou Kalinskou, rozjetou šampionkou loňského Turnaje mistryň Caroline Garciaovou i Darjou Kasatkinovou, která do finále stejně jako rodačka z Flawilu prošla bez nutnosti hrát semifinále. Osmou hráčku žebříčku zničila za hodinu a pár minut 6-0 6-2.

Bývalá světová čtyřka Bencicová od začátku dominovala. Po druhém podání sice vyhrála jen 6 z 15 fiftýnů, nicméně po prvním 23 z 26, nečelila jedinému brejkbolu a přemožitelce Petry Kvitové a Barbory Krejčíkové pětkrát sebrala servis.

