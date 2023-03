Berdych o Lehečkovi: Má před sebou skvělou budoucnost, je na dobré cestě

Zlom přišel na listopadovém Turnaji mistrů do 21 let. Rodák z Mladé Boleslavi se v Miláně probojoval až do finále a na začátku nové sezony se okamžitě začal prosazovat na nejvyšší úrovni.

Letos má velmi solidní úspěšnost 13 výher a pouhých pěti porážek a na kontě skalpy Camerona Norrieho, Andreje Rubljova, Félixe Augera-Aliassimeho či Alexandera Zvereva, na Australian Open se stal prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po přesně pěti letech, konkrétně od vystoupení právě Berdycha v Melbourne Parku v roce 2018, a před pár týdny v Dauhá byl kousek od prvního finále na turnajích ATP.

"Je velmi mladý. Z toho, co jsem viděl, tak má výborný přístup a moc dobře ví, co chce hrát. Navíc je ve vynikající kondici. S tím mají někteří mladíci potíže, potřebují nabrat svalovou hmotu, aby měly jejich údery větší razanci. To rozhodně není Jirkův případ," řekl Berdych pro ATP Media.

Nostalgic? Tomas Berdych hitting with his Czech hope Jiri Lehecka in Dubai



La puissance Tchèque



L'ancien n°4 mondial Tomas Berdych est présent à Dubai pour l'entraînement de Jiri Lehecka. pic.twitter.com/tQHqqt6iOg — Univers Tennis (@UniversTennis) February 26, 2023

Berdych dokonce srovnával svou hru s tou mladšího krajana a vidí spoustu podobností. To je od bývalého čtvrtého muže pořadí, který na hlavní tour posbíral 640 výher a 13 titulů, rozhodně pochvala. "On sám to několikrát zmínil, takže pro mě je příjemné, že se inspiroval. Je legrační slyšet, že mu bylo v době našich triumfů v Davis Cupu asi 10 nebo 11 let. Byl ještě dítě, když se nám tak dařilo. Tím pádem si uvědomíte ten věkový rozdíl. Myslím, že má před sebou skvělou budoucnost."

Finalista Wimbledonu 2010 se vracel domů z dovolené a rozhodl se zastavit v Dubaji, aby se podrobněji podíval na působení o 16 let mladšího krajana. Už nějakou dobu se totiž přátelí s Lehečkovým koučem, Michalem Navrátilem. Dokonce byl během utkání s Alexanderem Zverevem v lóži naší žebříčkové jedničky.

Žádné plány na případnou spolupráci však v tuto chvíli neexistují. "Já jsem vždycky sázel na svůj instinkt a momentální pocit, uvidíme, jak se to vyvine. Zatím jsme se na ničem nedohodli, nemyslím si, že je to teď nutné. Jeho tým je dobrý a silný, vedou si dobře. Třeba ten správný moment ještě přijde, uvidíme."

Tomáš Berdych in Jiri Lehecka’s box tonight in Dubai pic.twitter.com/WZb6agK47Z — Gill Gross (@Gill_Gross) February 27, 2023

Sedmatřicetiletý rodák z Valašského Meziříčí je rád, že má český mužský tenis zase někoho ve vrchních patrech žebříčku. Po konci kariér Berdycha (2019) a Radka Štěpánka (2017) jsme totiž někoho jako Lehečku velmi dlouho hledali.

"Po mně s Radkem nastalo tak trochu hluché období. Přenechali jsme jeviště ostatním a Jirka je rozhodně tím, kdo by měl převzít prapor a zase náš tenis prosadit. To je jeden z důvodů, proč jsem se v Dubaji zastavil, chtěl jsem ho lépe poznat i na osobní úrovni. Uvidíme, jak mu to půjde dál. Zatím je na dobré cestě."