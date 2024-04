Berrettini je po 13 měsících ve čtvrtfinále. V Maroku ho nepoložila ani černá šňůra

ATP MARRÁKEŠ - Matteo Berrettini (27) na antuce v marocké Marrákeši porazil 6:4, 4:6, 6:3 Španěla Jaume Munara (26), byť v polovině utkání prohrál 13 míčků v řadě, a poprvé od loňského března postoupil do čtvrtfinále turnaje ATP. V něm italský tenista bojující s častými zdravotními potížemi narazí na krajana Lorenza Sonega (28). Mezi osmičkou nejlepších nechybí ani další Ital Fabio Fognini (36), jenž vyřadil nejvýše nasazeného Srba Lasla Djereho (28).

Berrettini – Munar 6:4, 4:6, 6:3

Bývalá světová šestka a finalista Wimbledonu 2021 Matteo Berrettini se v posledních letech trápí s různými zraněními. Během loňského roku odehrál jen 26 zápasů s bilancí 14:12 a sezona pro něj skončila už v září na US Open po skreči zaviněné podvrtnutím kotníku.

Na kurty se sedmadvacetiletý Ital vrátil až v březnu po půlroční pauze a hned se dostal do finále challengeru ve Phoenixu. V Miami pak sice vypadl i vinou závratí z horka po třísetové porážce s Andym Murraym hned v prvním kole, v Marrákeši si ale na první antukové akci od loňského dubna poradil už se dvěma soupeři.

Po jednoznačné výhře nad nasazeným Kazachem Alexanderem Ševčenkem zvládl i třísetovou bitvu s Jaumem Munarem. Španělského antukového specialistu porazil v prvním vzájemném střetnutí 6:4, 4:6, 6:3, byť ve druhé sadě neudržel vedení 3:1 a 40:0 při servisu soupeře a ztratil 13 fiftýnů v řadě. Duel uzavřel ziskem čtyř gamů po sobě.

"Tohle je tenis. A jsem pyšný na to, jak jsem to nakonec zvládnul. Pokud totiž začnete přemýšlet o tom, co se stalo, nikdy takové zápasy nevyhrajete," komentoval Berrettini černou sérii uprostřed utkání.

"Samozřejmě jsem si trochu zaklel, ale nejlepší věcí, kterou v tu chvíli můžete udělat, je přemýšlet jen o dalším bodu a cestě k vítězství. Právě to jsem udělal, odpustil jsem sám sobě a nakonec vyhrál," dodal.

Berrettini v předchozích dvou sezonách odehrál na antuce dohromady pouhé tři turnaje s bilancí 6:2. Loni v Monte Carlu ze své jediné akce na oranžové drti po postupu do osmifinále odstoupil vinou zranění břišních svalů a přišel o zbytek antukového jara včetně Roland Garros.

Statistiky zápasu Matteo Berrettini – Jaume Munar (@ Livesport)

Kvůli půlroční pauze aktuálně až 135. hráč světa si v Maroku zahraje poprvé od loňského března čtvrtfinále na turnaji ATP. O první semifinále od října 2022 se utká se čtvrtým nasazeným krajanem Lorenzem Sonegem, s nímž vede ve vzájemné bilanci 4:1. Naposledy ho porazil loni na úvod cesty do osmifinále Wimbledonu.

Čtvrtý nasazený Sonego na severu Afriky začal vítězným obratem proti Indu Sumitu Nagalovi. Proti Berrettinimu bude usilovat o první letošní minisérii dvou výher po sobě.

Djere – Fognini 6:7, 6:2, 4:6

Úspěšný italský den v Marrákeši podtrhl Fabio Fognini, který ve večerním duelu udolal 7:6, 2:6, 6:4 nejvýše nasazeného Srba Lasla Djereho, vzájemnou bilanci vyrovnal na 2:2 a po čtvrté třísetové výhře v řadě postoupil poprvé v sezoně do čtvrtfinále. V něm se 36letý italský kvalifikant střetne s přemožitelem krajana Flavia Cobolliho Rusem Pavlem Kotovem (H2H 0:0).

Výsledky turnaje ATP 250 v Marrákeši