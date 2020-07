Berrettini zvládl přechod z antuky na hard a po dvou výhrách vyhrál premiérový UTS v Nice

Matteo Berrettini absolvoval na Ultimate Tennis Showdown takřka kompletní porci zápasů. Ve skupině odehrál osm z devíti kol s bilancí 5 výher a 3 porážky a ze třetího místa postoupil do semifinále.



To měl jisté už po minulém víkendu a tak se tento týden mohl zúčastnit Thiem's 7 v rakouském Kitzbühelu, kde odehrál pět zápasů na antuce. Dva z nich hrál ještě včera, kdy prohrál semifinále s Andrejem Rubljovem a vyhrál zápas o 3. místo s Robertem Bautistou.



Následně ho čekal přesun zpět do Francie a minimálně jeden zápas na tvrdém povrchu. V semifinále 24letý Ital zdolal 3-2 na sety domácího Francouze Richarda Gasqueta a tak si zajistil čtvrtý zápas během dvou dnů.







Ve večerním finále světová osmička Berrettini vyzval šestého hráče světa Stefanose Tsitsipase a byť ztratil vedení 2-0 na sety a v rozhodujícím setu byl dvakrát míček od porážky, o tři roky mladšího Řeka nakonec udolal a stal se šampionem premiérového ročníku.



"Turnaj jsem si moc užil. Zápasy byly o emocích, měly náboj. Jsem rád, že jsem se ho mohl zúčastnit a rád budu součástí i případného dalšího pokračování," řekl Berrettini.



Ultimate Tennis Showdown? Turnaj s netradičními pravidly

Akci Ultimate Tennis Showdown vymysleli Patrick Mouratoglou, tenisový expert a dlouholetý kouč Sereny Williamsové, a otec australského talentovaného tenisty Alexeje Popyrina. Fungovat by měla nejen v době přerušené sezony.



Soutěž se konala v Akademii Patricka Mouratogloua v Nice na tvrdém povrchu a měla netradiční pravidla, která měla podle organizátorů přitáhnout k tenisu fanoušky mladší generace.



Nejzásadnějším rozdílem v pravidlech je bodování, které dává tenistům prostor k taktizování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá 10 minut a získá ho tenista, který po uplynutí doby vyhraje více bodů. Za případného stavu 2-2 na sety se hraje rozhodující set, který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů získá dva body po sobě.



Tenisté během zápasu mohli využívat různé bonusy včetně žolíka, kdy v případě vítězné výměny získají místo jednoho tři body. Mohli být koučování svými trenéry, o dvouminutových pauzách mezi sety odpovídali na krátké otázky fanoušků či moderátorů. Hráči nebyli trestáni za výlevy emocí. Diváci do areálu kvůli pandemii koronaviru nesměli.



Turnaje se mělo zúčastnit deset tenistů, přičemž se utkával každý s každým. Do hry však postupně zasahovali náhradníci. Hrálo se pět víkendů, každý tenista během něj odehrál dva zápasy.

• ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN •

Nice / Francie, tv. povrch

nedělní výsledky (12. 07. 2020) • Finále • Berrettini (It.) - Tsitsipas (Řec.) 3-2 (16-15 15-12 12-14 8-15 3-2) • Semifinále • Tsitsipas (Řec.) - Goffin (Belg.) 3-0 (15-11 13-11 13-12) Berrettini (It.) - Gasquet (Fr.) 3-2 (24-8 12-14 16-12 10-13 2-1) pořadí ve skupině