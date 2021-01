Bertensová stále léčí achillovku, Australian Open hrát nebude

Bertensová podstoupila operaci levé achillovky v říjnu a už tehdy prohlásila, že Australian Open nestihne. Jenže úvodní grandslam sezony se kvůli pandemii koronaviru o tři týdny posunul, tudíž existovala šance, že by se do "melbournské bubliny" mohla vydat.

Včera však oznámila, že na rekonvalescenci potřebuje více času. "Jsem zpět na kurtu. Moje rekonvalescence probíhá velmi dobře, ale musela jsem učinit těžké rozhodnutí a vynechat cestu do Austrálie. Je to příliš brzy a byl by to velký risk. Budu dál tvrdě pracovat a snad se vrátím v březnu," napsala světová devítka na sociální sítě.

Back on court My rehab is going really well, although I had to make the tough decision to skip the trip to Australia this year It’s coming too soon, and the risk is to big. So I will keep on working on a strong come back hopefully in March!