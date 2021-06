Big 3 pokračuje dál. Do třetího kola v Paříži postoupili Djokovič, Federer i oslavenec Nadal

Novak Djokovič se na Roland Garros naladil sobotním triumfem v rodném Bělehradu a na vítězné vlně pokračuje i v Paříži. Po Američanu Sandgrenovi dnes neztratil set ani s Pablem Cuevasem, tenistou nebezpečným především právě na antuce.



Čtyřiatřicetiletý Srb odvrátil v duelu s uruguayským soupeřem osm z devíti brejkbolů a po dvou hodinách zvítězil 6-3 6-2 6-4.



"Třetí set byl pro mě hodně těžký. Zlepšil jsem hru, zůstal jsem soustředěný, a když jsem to potřeboval, zafungovalo mi podání," řekl na kurtu šampion z roku 2016 a loňský finalista.



Do 3. kola French Open Djokovič postoupil 16. sezonu po sobě. Letos v něm narazí na Litevce Ričardase Berankise, s nimž ve třech vzájemných duelech vyhrál všech osm setů Naposledy ho přehrál loni právě v Paříži.







Rafael Nadal si k 35. narozeninám nadělil vítězství 6-0 7-5 6-2 nad domácím Richardem Gasquetem, se kterým vyhrál i 17. vzájemný zápas na okruhu ATP. Od roku 2008 s ním vyhrál už 33 setů v řadě.



"První set byl z mé strany úžasný, neudělal jsem jedinou chybu. Druhý set byl trochu jiný. Za stavu 5-2 jsem měl setbol, ale nezahrál jsem dobře. Trochu jsem si to zkomplikoval, ale ve třetím setu jsem se cítil zase dobře," komentoval 13násobný šampion.



Nadal vyhrál první dva zápasy na Roland Garros i při svém 17. startu. Do osmifinále se nedostal pouze před pěti lety, kdy kvůli zranění odstoupil. Letos ho ve třetím kole čeká už třetí letošní souboj s Britem Cameronem Norriem (h2h 2-0).



Osmý nasazený Roger Federer zdolal i přes zaváhání v druhém setu Marina Čiliče. Chorvatského tenistu porazil v duelu grandslamových šampionů 6-2 2-6 7-6 6-2 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 10-1.



Devětatřicetiletý Švýcar po hladce získaném prvním setu vypadl ve druhé sadě ze hry. Rozptýlit se nechal i varováním za zdržování hry na příjmu, po němž vedl dlouhou debatu s hlavním rozhodčím.



Vyrovnaný třetí set pak získal v tie-breaku, v němž první Čiličovo podání uznal jako eso. Sudí, který si přišel dopad míčku zkontrolovat, ho sice považoval spíše za aut, Federer ale bod uznal. I tak zkrácenou hru získal a hladce pak i čtvrtý set.



"Moc jsem si to dnes užil, atmosféra byla fantastická. V prvním a druhém setu to bylo jako na houpačce. Marin hrál slušně, jsem tedy rád, že jsem to zvládl," komentoval Federer, který hraje první grandslam po 16 měsících a Paříž bere jako přípravu před turnaji na trávě.



"Každý zápas mi teď dává více energie a také více informací o mě. Dnešní zápas mi dodá sebedůvěru do dalších kol. Udělal jsem dobře, že jsem tady," pochvaluje si své rozhodnutí Federer, který hraje v Paříži teprve podruhé za posledních šest sezon.



O postup mezi šestnáctku nejlepších si Federer zahraje s Němcem Dominikem Köpferem.





čtvrteční výsledky (03. 06. 2021) • Dvouhra mužů - 2. kolo • Djokovič (1-Srb.) - Cuevas (Urug.) 6-3 6-2 6-4

Nadal (3-Šp.) - Gasquet (Fr.) 6-0 7-5 6-2

Federer (8-Švýc.) - Čilič (Chorv.) 6-2 2-6 7-6(4) 6-2

Berrettini (9-It.) - Coria (Arg) 6-3 6-3 6-2

Schwartzman (10-Arg.) - Bedene (Slovin.) 6-4 6-2 6-4

M. Ymer (Švéd.) - Monfils (14-Fr.) 6-0 2-6 6-4 6-3

Sinner (18-It.) - Mager (It.) 6-1 7-5 3-6 6-3

Cecchinato (It.) - De Minaur (21-Austr.) 6-4 6-1 3-6 6-1

Kohlschreiber (Něm.) - Karacev (24-Rus.) 6-3 7-6(4) 4-6 6-1

Alcaraz (Šp.) - Basilašvili (28-Gruz.) 6-4 6-2 6-4

Koepfer (Něm.) - Fritz (30-USA) 6-3 6-2 3-6 6-4

Musetti (It.) - Nišioka (Jap.) 7-5 6-3 6-2

Soon Woo Kwon (Korea) - Seppi (It.) 6-4 7-5 7-5

Norrie (Brit.) - Harris (JAR) 4-6 6-3 6-3 6-2

Berankis (Lit.) - Duckworth (Austr.) 7-5 2-6 7-6(4) 6-0

Struff (Něm.) - Bagnis (Arg.) 7-5 7-6(1) 6-4