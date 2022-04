Bitva jako řemen! Karolína Plíšková ve Stuttgartu v tie-breaku rozhodující sady přetlačila Kvitovou

Karolína Plíšková si během prosincové přípravy zlomila ruku a do letošní sezony naskočila až v březnu na velkých amerických podnicích. Z Indian Wells i Miami odjížděla s nepořízenou a první skalp si připsala až na antuce v Charlestonu po vydřeném vítězství nad tehdy 215. hráčkou světa Katarinou Zavackou.

Změna k lepšímu by se mohla odehrát ve Stuttgartu, kam přijela s bilancí 1-3. Bývalá světová jednička na tradičně silně obsazeném halovém podniku startovala pětkrát, ve čtyřech případech došla minimálně do čtvrtfinále a před čtyřmi lety triumfovala.

Třicetiletá Češka v prvním kole letošního ročníku narazila na Petru Kvitovou, která v Porsche Areně kralovala o rok později, a v téměř dvouapůlhodinové bitvě o dva roky starší krajanku přetlačila 6-4 4-6 7-6(5) a snížila její vedení ve vzájemné bilanci na 2-3.

No.7 Karolina Pliskova earns her 2nd career win over Petra Kvitova to advance to 2R in Stuttgart.



Pliskova came into the match 0-3 in tiebreaks vs. Kvitova, but capped off third-set comeback with a clutch ace at 5-5 in the tiebreak to win 64 46 76(5).#PorscheTennis pic.twitter.com/HD3968I8x3