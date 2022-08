Bitva jako za starých časů! Murray v Cincinnati po třech hodinách vyhrál šlágr s Wawrinkou

Andy Murray ani Stan Wawrinka už několik let nepatří do užší špičky. Bývalému lídrovi žebříčku Murraymu momentálně patří až 47. místo a po opakovaných operacích kyčle získal jediný titul, a to před necelými třemi lety v Antverpách. Wawrinka se v březnu vrátil po více než roční pauze a i kvůli letošní bilanci 3-9 figuruje až ve čtvrté stovce pořadí.

Výsledkově je na tom letos podstatně lépe 35letý Murray, jenž si zahrál finále v Sydney a Stuttgartu, kdežto o dva roky starší Švýcar stále čeká na první čtvrtfinále od loňského února. V dnešním souboji trojnásobných grandslamových šampionů, celkově dvaadvacátém a prvním od předloňského French Open, však nebyl rozdíl ve výsledcích vůbec znát.

Murray v kvalitní bitvě, kterou oba aktéři zakončili s pozitivním poměrem vítězných úderů a nevynucených chyb, urval vedení až po hodině v tie-breaku a ještě další dvě musel o postup bojovat, navíc zápasil i s křečemi. Bývalý třetí hráč světa Wawrinka sice nedokázal druhou sadu uzavřít na podání a dovolil soupeři srovnat skóre, nicméně dalším brejkem poslal utkání do rozhodujícího dějství. V něm dostali šanci oba veteráni. Wawrinka však nepotvrdil brejk na 2-0, za stavu 5-5 na servisu zaváhal znovu a Murray v následujícím gamu využil v pořadí čtvrtý mečbol.

Dvojnásobný šampion Masters v Cincinnati Murray dnešním skalpem přerušil sérii tří porážek a dočkal se prvního vítězství v rámci letošní US Open Series. O účast mezi nejlepší šestnáctkou se utká s krajanem a britskou jedničkou Cameronem Norriem. Jediné dosavadní střetnutí vyhrál.

Z nasazených kromě Norrieho zvládli vstup do turnaje také Diego Schwartzman, Marin Čilič a Roberto Bautista. Nejvýše nasazeným je světová jednička Daniil Medveděv, zraněný Alexander Zverev titul neobhajuje.