Bizár v Miami. Medveděv po kurtu pajdal jako zombie, Popyrina dorazil i s křečí v noze

ATP MIAMI - Daniil Medveděv v Miami neukončil při svém podání zápas s Alexeiem Popyrinem, nevyužil tři mečboly a musel do třetího setu. V jeho průběhu ho začaly výrazně limitovat křeče v pravé noze, přestože však několik posledních gamů po kurtu pajdal a spoléhal se především na servis, nakonec po více než dvou a půl hodinách boje zvítězil. Pokud nejvýše nasazený Rus nastoupí do dalšího utkání, zahraje si o první čtvrtfinále na floridském Masters s domácím Tiafoem, nebo svým posledním přemožitelem Srbem Lajovičem.

Daniil Medveděv do Miami dorazil coby čerstvý šampion z Marseille a při absenci největších hvězd plní roli nasazené jedničky.



25letý Rus hraje poprvé od posunu na 2. místo světového žebříčku a úvodní zápas v pátek suverénně zvládl, když si poradil 6-2 6-2 se zkušeným Yen-Hsun Luem z Tchaj-wanu.



Dlouho pod kontrolou měl i nedělní zápas třetího kola proti Alexeji Popyrinovi. Vedl 7-6 a 5-2, do té doby nečelil brejkbolu. Jenže když v devátém gamu podával na ukončení zápasu, o servis čistou hrou přišel.



Navíc vzápětí za stavu 7-6, 5-4 a 40-0 nevyužil tři mečboly v řadě, v tie-breaku sadu ztratil a po dvou hodinách boje ho čekal ještě rozhodující set.



V něm se Medveděv dostal do brejku na 4-3, ale zároveň se mu do pravé nohy zakousla křeč. A protože na pomoc s křečí by si tenisté neměli žádat pomoc fyzioterapeuta, začal pro něj boj s vlastním tělem.



Medveděv po kurtu kulhal, na pravou nohu nemohl naplno došlápnout. Při výměně stran si ani nesedal, jen chodil po kurtu a pil minerály. Ve hře vsadil na jedinou kartu - servis a agresivní hru na riziko.



Ale přestože se sotva pohyboval, dva potřebné gamy získal a po 2 hodinách a 39 minutách boje zvítězil 7-6 6-7 6-4. O čtyři roky mladšího Australana porazil i ve třetím vzájemném střetnutí.







Postupem do osmifinále Medveděv vyrovnal své maximum na Miami Open z roku 2019. O jeho překonání se utká s Američanem Francesem Tiafoem, nebo Srbem Dušanem Lajovičem, s nímž překvapivě prohrál před třemi týdny v hale v Rotterdamu.