Bizarní scéna v Džiddě. Menšíka chtěli testovat během zápasu, český mladík je ze hry o postup

NEXT GEN ATP FINALS – S velkými ambicemi vyrazil Jakub Menšík (19) na Turnaj mistrů pro hráče do 20 let, po dvou dnech a dvou vystoupeních je ale ze hry o postup ze skupiny do semifinále. Po nevyužití mečbolu proti Američanu Learneru Tienovi nestačil na finalistu loňského ročníku a letos nejvýše nasazeného Francouze Arthura Filse (20) a prohrál 2:4, 3:4, 2:4. Už tak nalomené sebevědomí a náladu mu navíc v Džiddě po druhém setu srazil antidopingový komisař, který ho měl během návštěvy toalety požádat o podstoupení zkoušky na zakázané látky.

Jakub Menšík (© Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia)