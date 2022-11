BJK Cup: Američanky v 'české' skupině zdolaly Polky

Favorizované Američanky, kterým v Glasgow chybí světová trojka Jessica Pegulaová, vstoupily do utkání s Polkami, které se musí obejít bez světové jedničky Igy Šwiatekové, vydřenou výhrou.



Úvodní bod získala čtrnáctá hráčka světa Danielle Collinsová. Soupeřku z druhé světové stovky Magdalenu Frechovou zdolala 6-4 3-6 7-6, přestože ve třetím setu dotahovala manko brejku a ve většině gamů měla potíže se servisem.



Polky pak ale nečekaně vyrovnaly, když finalistka nedávného turnaje WTA 125 v mexickém Tampicu Magda Linetteová porazila 64 4-6 6-2 světovou jedenáctku Madison Keysovou a oplatila jí tři týdny starou porážku z Gauadalajary.



Americké tenistky ale nakonec přeci jen očekávaný bod získaly. V 'půlnočním' duelu byly suverénní Cori Gauffová, která má za sebou nepovedenou premiéru na Turnaji mistryň, s Caty McNallyovou. Duo Magda Linetteová a Alicja Rosolská smetly 6-1 6-2.

