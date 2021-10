BJKC: V pondělí na Němky. Krejčíková by měla nastoupit ve dvouhře i v deblu se Siniakovou

České tenistky vstoupí do mistrovství světa družstev pondělní bitvou s Německem. Svěřenkyně kapitána Petra Pály se na úvod bojů o Pohár Billie Jean Kingové v Praze budou spoléhat na Barboru Krejčíkovou, která by měla hrát dvouhru i čtyřhru. Zápas v O2 areně, v které jsou Češky dosud neporažené, začne v 17:00.

"Chceme vykročit určitě vítězným zápasem, ale je to těžký soupeř," řekl Pála o utkání s Němkami, které tenistky v soutěži družstev porazily osmkrát z devíti zápasů.

Jasnou jedničkou je světová čtyřka Krejčíková. Vítězku Roland Garros by měla ve dvouhrách doplnit stříbrná olympijská medailistka Markéta Vondroušová. "Sestavu už mám v hlavě," řekl Pála. Nominaci na zápas musí oznámit nejpozději hodinu před startem utkání. K dispozici má do dvouher případně ještě Terezu Martincovou a Kateřinu Siniakovou.

Krejčíková se v duelu jedniček týmů nejspíše utká s trojnásobnou grandslamovou šampionkou Angelique Kerberovou. S bývalou světovou jedničkou a aktuální dvanáctkou se dosud nestřetla. "Moc ji neznám, ale Katka s ní hrála. Určitě mi něco dobrýho poradí," obrátila se na Siniakovou, která se s Kerberovou utkala sedmkrát a naposledy nedávno v Indian Wells.

Kerberová hraje levou rukou a Krejčíková má s levorukými soupeřkami pozitivní bilanci 21:6. "Nevadí mi to. Jsou tam typické věci, které levačky dělají, na ty se musím připravit. Půjdu do boje a budu makat, aby to dopadlo dobře a zápas jsem vyhrála," řekla Češka.

"Češky mají velmi silný tým a nikdy to proti nim není jednoduché, ale zkusíme jim oplatit předchozí porážky," řekla Kerberová. "S Krejčíkovu jsem nehrála, má skvělou sezonu, vyhrála grandslam a umí hrát pod tlakem. Moc se na naše první střetnutí těším," dodala Němka.

Dvojkou německého týmu kapitána Rainera Schüttlera by měla být zkušená Andrea Petkovicová. V týmu jsou ještě Jule Niemeierová, Anna-Lena Friedsamová a Nastasja Schunková. "Máme silný tým, skvěle jsme tady potrénovali a máme výhodu, že nejsme domácí a můžeme hrát bez tlaku. Jsem si jistý, že jsme nebezpeční," pronesl bývalý pátý hráč světa Schüttler.

Po dvouhrách zápas případně rozhodne čtyřhra. Český debl by měl mít jasné složení v podobě olympijských vítězek a trojnásobných grandslamových šampionek Krejčíkové a Siniakové. "Variant máme hodně, ale když budou holky fit a připravené hrát, tak variantu jedna máme jednoduchou," uvedl Pála a Krejčíková přitakala, že je připravena zvládnout náročný dvojboj.

Pětadvacetiletá Krejčíková prožívá životní rok. Díky výsledkům se navíc kvalifikovala premiérově i na Turnaj mistryň a je jediná z osmičky účastnic vrcholu sezony, která hraje i soutěž družstev. Ostatní tenistky převážně účast odřekly, jelikož se Masters hraje týden po Praze až v Mexiku.

Krejčíková neuvažovala, že by Pálovi nominaci odmítla. "Taková možnost pro mě neexistovala. Vždy jsem chtěla reprezentovat Českou republiku, obzvlášť tady doma. Od začátku bylo jasné, že chci hrát. Jsem nadšená a moc se těším, že povedu tým," vyhlásila tenistka.

Ve formě přijela do Prahy i Vondroušová. Naposledy došla do semifinále turnaje v Moskvě. "Poslední týdny jsem měla dobré, tak nějak je všechno v pohodě," uvedla 35. hráčka žebříčku dvouhry WTA. Sžila se rychle i s povrchem v O2 areně. "Hraje se mi docela dobře. Bude to jiný, až bude aréna narvaná, ale myslím, že si to všechny užíváme, a snad nám tento týden vyjde."

Dříve hrály finále jen dva týmy a na tři vítězné body. Nyní se jako před 20 lety koná závěrečný turnaj a vrátil se herní systém zápasů na dva vítězné body. "Já bych to přirovnal k tomu, jako když se dřív hrálo v neděli za stavu jedna jedna," řekl Pála a dodal: "Musíme se přizpůsobit. Máme tým, který může vyhrát i v tomhle formátu. Věřím, že nám to bude hrát do karet."

Třetím celkem skupiny D je Švýcarsko, které se utká s Německem v úterý. Češky na tým s olympijskou vítězkou Belindou Bencicovou, kterému v roli trenérky pomáhá bývalá světová jednička Martina Hingisová, narazí ve čtvrtek. Do semifinále postoupí vítězky skupiny.