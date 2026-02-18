Bláznivý zápas! Gauffová odvrátila v infarktovém duelu tři mečboly a postupuje
Gauffová – Mertensová 2:6, 7:6, 6:3
Nemá za sebou příliš jednoduché období. Gauffová zakončila Australian Open čtvrtfinálovým výpraskem od Eliny Svitolinové (1:6, 2:6), na který navázala šokující porážkou v Dauhá, kde nestačila hned na úvod na Italku Elisabettu Cocciarettovou (4:6, 2:6).
O to cennější je pro dvojnásobnou grandslamovou šampionku vítězný zápas s Mertensovou. Do něho navíc Američanka nevstoupila vůbec dobře, když prohrála hned úvodní servis. Gauffová marně hledala na v pohodě hrající Belgičanku zbraň a když neuspěla na svém podání ani v páté hře, bylo o osudu úvodního dějství rozhodnuto. Mertensová o svůj servis nepřišla ani jednou a sadu získala za 34 minut 6:2.
Začátek druhé sady přinesl velmi nervózní tenis z obou stran. Z úvodních šesti her si každá z hráček jen jednou udržela podání a na ukazateli skóre tak svítil stav 3:3. V bláznivém druhém dějství servis nebyl ani pro jednu stranu žádnou výhodou. Gauffová vedla 5:3, sadu však dopodávat nedokázala. Možnost uzavřít zápas tak měla za stavu 6:5 naopak Mertensová, ani ona ale neuspěla. O výsledku tak musela rozhodnout zkrácená hra.
V ní si zkušená Belgičanka vypracovala první mečbol za stavu 6:5, později měla ještě další dva, ani jednou ale výborně rozehraný duel do vítězné koncovky nedovedla. Gauffová naopak využila svůj druhý setbol a tie-break získala po 63 minutách hry 11:9.
I v závěrečném setu se hrál vyrovnaný duel. Od stavu 2:2 byly v následujících třech gamech vždy úspěšnější hráčky na returnu, z toho dvakrát Gauffová, a to také nakonec rozhodlo. Za stavu 5:3 Američanka ještě jednou uspěla na příjmu a po dvou hodinách a 19 minutách mohla slavit vydřené vítězství 2:6, 7:6, 6:3.
Její další soupeřkou bude vítězka duelu mezi Rumunkou Soranou Cirsteaovou a Filipínkou Alexandrou Ealaovou.
Mertens pravidelně poráží hráčky které jsou v žebříčku pod ní a pravidelně prohrává s hráčkami které jsou v žebříčku nad ní. Dneska bylo vidět při těch mečbolech jak si na ně nevěří ...