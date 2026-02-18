Bláznivý zápas! Gauffová odvrátila v infarktovém duelu tři mečboly a postupuje

DNES, 19:15
Aktuality 7
WTA DUBAJ - Nad propastí, a to hned třikrát, bilancovala v osmifinálovém duelu na tisícovce v Dubaji Coco Gauffová (21). Americká hvězda odvracela v zápase s ostřílenou Belgičankou Elise Mertensovou (30) hned tři mečboly, kritické situace ale přečkala a po výsledku 2:6, 7:6 a 6:3 si zajistila postup do čtvrtfinále.
Profily hráčů
Mertens Elise
Gauff Coco
Coco Gauffová v dramatickém zápase s Elise Mertensovou (@ ALI HAIDER / EPA / Profimedia)

Gauffová – Mertensová 2:6, 7:6, 6:3

Nemá za sebou příliš jednoduché období. Gauffová zakončila Australian Open čtvrtfinálovým výpraskem od Eliny Svitolinové (1:6, 2:6), na který navázala šokující porážkou v Dauhá, kde nestačila hned na úvod na Italku Elisabettu Cocciarettovou (4:6, 2:6).

O to cennější je pro dvojnásobnou grandslamovou šampionku vítězný zápas s Mertensovou. Do něho navíc Američanka nevstoupila vůbec dobře, když prohrála hned úvodní servis. Gauffová marně hledala na v pohodě hrající Belgičanku zbraň a když neuspěla na svém podání ani v páté hře, bylo o osudu úvodního dějství rozhodnuto. Mertensová o svůj servis nepřišla ani jednou a sadu získala za 34 minut 6:2.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Začátek druhé sady přinesl velmi nervózní tenis z obou stran. Z úvodních šesti her si každá z hráček jen jednou udržela podání a na ukazateli skóre tak svítil stav 3:3. V bláznivém druhém dějství servis nebyl ani pro jednu stranu žádnou výhodou. Gauffová vedla 5:3, sadu však dopodávat nedokázala. Možnost uzavřít zápas tak měla za stavu 6:5 naopak Mertensová, ani ona ale neuspěla. O výsledku tak musela rozhodnout zkrácená hra.

V ní si zkušená Belgičanka vypracovala první mečbol za stavu 6:5, později měla ještě další dva, ani jednou ale výborně rozehraný duel do vítězné koncovky nedovedla. Gauffová naopak využila svůj druhý setbol a tie-break získala po 63 minutách hry 11:9.

I v závěrečném setu se hrál vyrovnaný duel. Od stavu 2:2 byly v následujících třech gamech vždy úspěšnější hráčky na returnu, z toho dvakrát Gauffová, a to také nakonec rozhodlo. Za stavu 5:3 Američanka ještě jednou uspěla na příjmu a po dvou hodinách a 19 minutách mohla slavit vydřené vítězství 2:6, 7:6, 6:3.

Její další soupeřkou bude vítězka duelu mezi Rumunkou Soranou Cirsteaovou a Filipínkou Alexandrou Ealaovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dubaji

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

7
Přidat komentář
PTP
18.02.2026 20:17
S tím drdolem uhraje tak akorát ho...
Reagovat
paddy
18.02.2026 20:02
i dnešní zápas potvrdil, že problém dvojchybami trvá navzdory její nedávné snaze mluvit o zlepšení smile
Reagovat
GaelM
18.02.2026 19:48
Dobrá fotka
Reagovat
tommr
18.02.2026 19:26
Gauff zase jednou utekla hrobníkovi z lopaty. Ta holka má neuvěřitelný štěstí ...
Mertens pravidelně poráží hráčky které jsou v žebříčku pod ní a pravidelně prohrává s hráčkami které jsou v žebříčku nad ní. Dneska bylo vidět při těch mečbolech jak si na ně nevěří ...
Reagovat
Nola
18.02.2026 19:35
Elise chyba ten zabijacky instikt, ktory zdobi velke hracky, Coco dnes hrala otrasne, nejak prezila a o tom to je, vyhrat aj ked hras tuzku, niektore hry si prehrala iba vdaka dvojchybam, o FH radsej pomlcim..... Mertens sa mala uz davno vybodnut na stvorhru, v tej dobe ked to zabalila Sabalenka, bola by zrejme niekde inde.....
Reagovat
tommr
18.02.2026 19:44
ale jedničkou jako je teď v deblu by v singlu stejně nikdy nebyla ...
Reagovat
Nola
18.02.2026 19:54
verim, ze ta bavi stvorhra, ale ja ju prakticky sledujem iba na OH, ked sa hra o medaily, ked hraju hymnu a hraci pri tom placu, je to dojimave....
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist