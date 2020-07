Bodovali Kolář i Forejtek a Češi vyhráli Pohár přátelství daviscupových týmů

V Praze na antuce Sparty byl stav mezi daviscupovými výběry po sobotních dvouhrách 1-1 na zápasy: Jiří Veselý vydřel bod proti Lukáši Kleinovi, Lukáš Rosol pak nestačil na Norberta Gombose.



Dnes kapitáni obou výběrů protočili sestavy a do hry se tak dostávají další tenisté. V první nedělní dvouhře dominoval Zdeněk Kolář, který nedal šanci slovenské jedničce Andreji Martinovi, když hráče z chvostu první světové stovky smetl 6-0 6-2.



228. hráč světa Kolář se odvděčil za šanci skvělým výkonem, výborně returnoval a proměnil za hodinu hry čtvrtý mečbol. "Cítil jsem se výborně, snažil jsem se tvořit hru a to se mi podařilo," pochvaloval si Kolář v České televizi.



Vítězný třetí bod získal Jonáš Forejtek, který porazil Filipa Horanského dvakrát 6-4. Vítěz loňského US Open juniorů v obou setech získal třikrát soupeřovo podání. "Jsem rád, že jsme měli šanci si zahrát. Je to dobrá zkušenost a ještě jsme vyhráli," řekl Forejtek i za Koláře.



Tenistky hrají v utkání fedcupových celků na tvrdém povrchu v bratislavském Národním tenisovém centru po sobotě nerozhodně 1:1 a k první dnešní dvouhře nastoupí ve 14:00 Markéta Vondroušová a Viktoria Kužmová. Poté se utkají Tereza Martincová s Annou Karolínou Schmiedlovou a na závěr bude čtyřhra.



Zápasy pro daviscupové a fedcupové výběry a také týmy nadějí do 14, 16, 18 a 23 let jsou další akcí na rozehrání po koronavirové pauze. V rámci projektu tenisových svazů obou zemí Spolu pro budoucnost se tento víkend utkávají tenisté v Praze, Říčanech a Bratislavě. Majitelem metr vysokého poháru se stane země s více výhrami, za stavu 5-5 by rozhodl větší počet vyhraných jednotlivých zápasů.

• POHÁR PŘÁTELSTVÍ •

Česko (Praha) / Slovensko (Bratislava), antuka / tv. povrch

sobotní a nedělní výsledky mužů/chlapců (04. - 05. 07. 2020) Daviscupové týmy: Česko - Slovensko 3-1 (Praha, antuka) Sobota 4. července Veselý - Klein 7-5 3-6 7-5 ... 1-0 Rosol - Gombos 3-6 2-6 ... 1-1 Neděle 5. července Kolář - A. Martin 6-0 6-2 ... 2-1 Forejtek - Horanský 6-4 6-4 ... 3-1 Rosol/Veselý - Klein/Zelenay Tenisté do 23 let: Slovensko - Česko 2-1 (Bratislava, antuka) Sobota 4. července Molčan - Lehečka 6-4 1-6 6-4 ... 1-0 Líška - Macháč 4-6 2-6 ... 1-1 Neděle 5. července Molčan - Macháč 6-2 2-6 6-4 ... 2-1 Líška - Svrčina Molčan/Líška - Svrčina/Macháč Chlapci do 18 let: Česko - Slovensko 3-4 (Říčany, antuka) Sobota 4. července Nicod - Gálik 3-6 3-6 ... 0-1 Válek - Pokorný 4-6 6-4 1-6 ... 0-2 Siniakov - Palovič 3-6 0-6 ... 0-3 Donald - Novanský 3-6 6-3 6-0 ... 1-3 Bartoň/Siniakov – Novanský/Pokorný 3-6 6-3 10-6 ... 2-3 Donald/Nicod – Gálik/Karol 7-6(3 6-2 ... 3-3 Neděle 5. července Bartoň - Karol 3-6 1-6 ... 3-4 Siniakov - Novanský Donald - Palovič Válek - Gálik čtyřhra čtyřhra Chlapci do 16 let: Slovensko - Česko 5-3 (Bratislava, antuka) Sobota 4. července Marošík - Homola 6-2 3-6 6-2 ... 1-0 Krajčí - Velík 4-6 6-4 6-4 ... 2-0 Schwarc - Vojtěk 1-6 3-6 ... 2-1 Naď - Menšík 6-3 6-3 ... 3-1 Naď/Krajčí - Petr/Velík 6-1 3-6 11-9 ... 4-1 Marošík/Simon Norrman - Homola/Menšík 6-7 1-6 ... 4-2 Neděle 5. července Krajčí - Homola 6-0 7-6 ... 5-2 Marošík - Velík 3-6 6-3 4-6 ... 5-3 Norman - Menšík Naď - Vojtěk čtyřhra čtyřhra Chlapci do 14 let: Česko - Slovensko 9-0 (Říčany, antuka) Sobota 4. července Mrva - Hulín 6-3 6-2 ... 1-0 Valeš - Balaščák 6-2 6-4 ... 2-0 Kumstát - Melega 6-2 6-1 ... 3-0 Brunclík - Naňo 6-0 7-6(3) ... 4-0 Kumstát/Sklenička - Hulín/Melega 6-1 6-2 ... 5-0 Brunclík/Valeš - Balaščák/Poklemba 6-2 6-4 ... 6-0 Neděle 5. července Valeš - Poklemba 6-3 6-2 ... 7-0 Sklenička - Balaščák 6-0 7-6(3) ... 8-0 Brunclík - Melega 6-2 6-2 ... 9-0 Kumstát - Naňo 6-1 6-4 ... 10-0 čtyřhra čtyřhra