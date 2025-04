Bojovnice Fruhvirtová! V Rouenu urvala napínavou bitvu a využila druhou šanci

WTA ROUEN - Linda Fruhvirtová (19) se parádně chopila druhé šance. Do hlavní soutěže na antukovém turnaji v Rouenu se dostala až jako lucky loser a v bezmála tříhodinové bitvě přetlačila Annu Blinkovovou (26), přestože ve všech setech prohrávala o brejk. Rusku nakonec zdolala 6:7, 6:4, 7:5 a o své první čtvrtfinále na nejvyšším okruhu od předloňského podzimu bude usilovat proti nasazené Olze Danilovičové.

Fruhvirtová – Blinkovová 6:7, 6:4, 7:5

Antukové jaro zahajuje Fruhvirtová na menší halové akci ve francouzském Rouenu a do všech třech odehraných duelů vstoupila špatně. V úvodním kole kvalifikace sice předvedla suverénní obrat proti Jessice Pieriové, nicméně ve finále s Aleksandrou Kruničovou jí nestačila ani mohutná otočka z 0:5 v úvodním setu.

Do hlavní soutěže se nakonec dostala coby lucky loser a začátek utkání se jí nepovedl ani proti Blinkovové. Manko 2:5 skrývající dva brejky zvládla zlikvidovat a za stavu 6:5 30:0 byla kousek od zisku setu. Její ruská soupeřka však nepříznivé skóre aktivní hrou otočila a nakonec vydřela sadu poměrem 7:5 v tie-breaku.

Také ve druhé sadě, v níž prohrávala 0:3 a 2:4, musela Fruhvirtová dotahovat. Od začátku sedmého gamu však přidala na obrátkách a Blinkovová vypadala, že už začíná fyzicky ztrácet. Česká teenagerka získala čtyři hry v řadě a stav zápasu srovnala.

Fruhvirtová pak nezachytila začátek ani v rozhodujícím dějství. Tři vyhrané gamy po sobě však znamenaly další otočku a náskok brejku. Jenže o chvíli později svítilo z jejího pohledu skóre 3:5. Rozhodit se nenechala ani tentokrát a ziskem čtyř následujících her vývoj otočila. Po neproměněné sérii tří mečbolů jich nakonec potřebovala pět.

Linda Fruhvirtova sort victorieuse de ce bras de fer contre Anna Blinkova !



Courant après le score quasi tout le match, la Tchèque arrache cette victoire au mental quand bien même elle a laissé filer 3 balles de match d'affilée.



2h51 intenses à Rouen pic.twitter.com/YYOda6uNYq — WTA à la UNE (@WTA_UNE) April 15, 2025

Fruhvirtová dorazila do Rouenu po odmítnutí nominace na kvalifikační utkání BJK Cupu na domácí půdě v Ostravě a sérii povedených výsledků. Tu odstartovala postupem do čtvrtfinále na začátku března v Trnavě, následně prošla z kvalifikace až do třetího kola na tisícovce v Miami a skvělou šňůru na betonech zakončila finálovou účastí na akci 125k v Mexiku.

Díky těmto výsledkům se vrátila do nejlepší dvoustovky světového pořadí. Bývalá 49. hráčka světa by navíc mohla za pár dní absolvovat podnik WTA 1000 v Madridu. Během kauzy ohledně její neúčasti v Poháru Billie Jean Kingové totiž zazněla informace o možné divoké kartě.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Nejprve ale zabojuje o své šesté kariérní čtvrtfinále na nejvyšším okruhu, první od předloňského podzimu. Do cesty se jí postaví nasazená trojka Danilovičová ze Srbska, která vyřadila její přemožitelku z kvalifikace Kruničovou.

V singlové soutěži v Rouenu startuje ještě Linda Nosková. Nasazená dvojka přijela po nezdaru v kvalifikaci BJK Cupu v Ostravě a po úspěšném vstupu do deblové soutěže se ve středečním prvním kole utká s Bernardou Peraovou.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.