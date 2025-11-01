Bojovnice Šalková trápila favoritku, životní jízdu však končí v semifinále

WTA JIUJIANG - Parádní tažení Dominiky Šalkové (21) na turnaji v čínském Jiujiangu skončilo v semifinále, kde mladá Češka nestačila na favorizovanou ruskou soupeřku Annu Blinkovovou (27) a podlehla po setech 4:6 a 4:6. Šalková se díky životnímu výsledku posune v žebříčku na zhruba 133. příčku. Blinkovová se o titul utká s vítězkou duelu mezi Rakušankou Lilli Taggerovou (17) a druhou nasazenou Švýcarkou Viktoriji Golubicovou (33).
Jízda Dominiky Šalkové skončila v semifinále (@ PAUL MILLER / AFP / AFP / Profimedia

Šalková – Blinkovová 4:6, 4:6

Úvod zápasu mezi Šalkovou a Blinkovovou se nesl ve velmi nervózním duchu. V prvních čtyřech gemech vždy dominovaly hráčky na příjmu, poprvé si vlastní podání udržela za stavu 2:2 až česká tenistka, a i v tomto gamu musela odvracet brejkovou hrozbu.

Klíčový moment úvodního setu přišel za stavu 3:3, kdy Šalková potřetí v setu přišla o servis. Hned v následující hře mohla česká reprezentantka srovnat krok, ale ani jednu ze dvou nabídnutých příležitostí na srovnání stavu nevyužila.

Zkušená Ruska, která byla již 34. hráčkou světa, si nabídnutou příležitost ujít nenechala a sadu získala za 45 minut 6:4. Blinkovová tak natáhla svou šňůru vyhraných setů na turnaji na sedm.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

I ve druhém setu se hrál vyrovnaný zápas. Z úvodních pěti her se hned čtyři hrály přes shody, třikrát z nich ale vyšla vítězně rodačka z Moskvy a šla do vedení 4:1.

Šalková ani za tohoto stavu zápas nezabalila. Dvakrát uspěla na returnu, své podání si podržela a srovnala na 4:4. Dramatický průběh druhého setu rozhodla devátá hra.

Česká tenistka si vypracovala brejkbol na 5:4, nakonec však o své podání přišla. Blinkovová už nabídnutou šanci nepustila. Na servisu již nezaváhala, sadu získala za 54 minut 6:4 a mohla se radovat z postupu do finále.

Ze svého zatím jediného titulu se Ruska radovala v sezoně 2022, kdy ovládla turnaj kategorie 250 v rumunské Kluži.

Pro Šalkovou je semifinálová účast v Jiujiangu jednoznačně dosavadním největším úspěchem kariéry, jejím dosavadním žebříčkovým maximem prozatím zůstává 129. příčka, na kterou se dostala v červenci loňského roku.

Výsledky turnaje WTA 250 v Jiujiangu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Tomas_Smid_fan
01.11.2025 10:56
Leylah prohrála s Mbokovovovou Doufal jsem, že by mohla vyhrát celý turnaj.
Serpens
01.11.2025 10:11
Už zase životní jízda? Jestli se tohle u našich mladic naplní, nemáme do pěti let žádnou tenistku v TOP100
Tomas_Smid_fan
01.11.2025 10:49
misa
01.11.2025 09:59
České tenistky letos vyhrály na WTA okruhu pouze 2 turnaje. Loni 3, předloni 7, v roce 2022 jich bylo 6 a v roce 2021 pak 4. Takže nejnižší počet trofejí za posledních pět let.
jih
01.11.2025 10:36
No jo, když Linda se ještě nenaučila ty finále... .
com
01.11.2025 09:18
Vyhrala Blinkovová
A aby toho nebylo málo, tak pri sjizdeni highlight na me vyskocila reklama se Swiatek, jak si cisti zuby oral B
Mony
01.11.2025 10:07
A čí oral to byl?
Mony
01.11.2025 10:07
Nebo koho oral..nevím
com
01.11.2025 10:16
to já taky nevím, se Swiatek nechci nic mít

Další perlička z tenisového prostředí smile

Rosol žádá soudy o snížení alimentů Alimenty mu během posledních let byly sníženy již dvakrát. Nejdříve platil 65 tisíc korun, poté 50 tisíc korun měsíčně a nyní je částka 35 tisíc korun měsíčně. Nyní žádá bývalý tenista další snížení.

Rosol sice není již aktivním tenistou, ale během své kariéry vydělal téměř sto miliónů korun. Nyní je ale dle svých slov nezaměstnaný a nemá uplatnění v práci. smile
Mony
01.11.2025 10:17
Tak,to je normální, když nevydělává
