Bojovnice Šalková trápila favoritku, životní jízdu však končí v semifinále
Šalková – Blinkovová 4:6, 4:6
Úvod zápasu mezi Šalkovou a Blinkovovou se nesl ve velmi nervózním duchu. V prvních čtyřech gemech vždy dominovaly hráčky na příjmu, poprvé si vlastní podání udržela za stavu 2:2 až česká tenistka, a i v tomto gamu musela odvracet brejkovou hrozbu.
Klíčový moment úvodního setu přišel za stavu 3:3, kdy Šalková potřetí v setu přišla o servis. Hned v následující hře mohla česká reprezentantka srovnat krok, ale ani jednu ze dvou nabídnutých příležitostí na srovnání stavu nevyužila.
Zkušená Ruska, která byla již 34. hráčkou světa, si nabídnutou příležitost ujít nenechala a sadu získala za 45 minut 6:4. Blinkovová tak natáhla svou šňůru vyhraných setů na turnaji na sedm.
I ve druhém setu se hrál vyrovnaný zápas. Z úvodních pěti her se hned čtyři hrály přes shody, třikrát z nich ale vyšla vítězně rodačka z Moskvy a šla do vedení 4:1.
Šalková ani za tohoto stavu zápas nezabalila. Dvakrát uspěla na returnu, své podání si podržela a srovnala na 4:4. Dramatický průběh druhého setu rozhodla devátá hra.
Česká tenistka si vypracovala brejkbol na 5:4, nakonec však o své podání přišla. Blinkovová už nabídnutou šanci nepustila. Na servisu již nezaváhala, sadu získala za 54 minut 6:4 a mohla se radovat z postupu do finále.
Ze svého zatím jediného titulu se Ruska radovala v sezoně 2022, kdy ovládla turnaj kategorie 250 v rumunské Kluži.
Pro Šalkovou je semifinálová účast v Jiujiangu jednoznačně dosavadním největším úspěchem kariéry, jejím dosavadním žebříčkovým maximem prozatím zůstává 129. příčka, na kterou se dostala v červenci loňského roku.
Výsledky turnaje WTA 250 v Jiujiangu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
A aby toho nebylo málo, tak pri sjizdeni highlight na me vyskocila reklama se Swiatek, jak si cisti zuby oral B
Další perlička z tenisového prostředí
Rosol žádá soudy o snížení alimentů Alimenty mu během posledních let byly sníženy již dvakrát. Nejdříve platil 65 tisíc korun, poté 50 tisíc korun měsíčně a nyní je částka 35 tisíc korun měsíčně. Nyní žádá bývalý tenista další snížení.
Rosol sice není již aktivním tenistou, ale během své kariéry vydělal téměř sto miliónů korun. Nyní je ale dle svých slov nezaměstnaný a nemá uplatnění v práci.