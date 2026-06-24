Bojovnice Valentová vydřela další těžký zápas, v Eastbourne je ve čtvrtfinále
Valentová – Tomljanovicová 6:2, 5:7, 6:4
Velmi rozpačitý výkon předvedla ve svém úvodním vystoupení v Eastbourne Valentová. Duel proti mladičké Britce Hannah Klugmanové zvládla až po více než tříhodinové bitvě 7:5 ve třetím setu. Do utkání proti zkušené Tomljanovicové však vstoupila Češka sebejistě. Nejdříve si poradila se složitou situací při vlastním podání, kdy odvracela brejkbol. Vzápětí to byla ale ve třetí hře právě česká naděje, kdo jako první uspěl na příjmu, a když brejk bez problémů potvrdila, vedla už 3:1.
Rodačka z Prahy působila na kurtu oproti svému předcházejícímu zápasu uvolněným dojmem. Byla velmi jistá při hře od základní čáry, dařily se jí přechody na síť a naprosto bez problémů si držela své podání. Často si pomáhala výborným prvním servisem a v sedmé hře to byla znovu ona, kdo opět uspěl na příjmu, a vedla už 5:2. Sadu následně Valentová bez problémů dopodávala a za 33 minut ji získala s přehledem 6:2.
I do druhého setu vstoupila daleko lépe Valentová. Nejistě působící Tomljanovicová marně hledala na rychle hrající soupeřku zbraň a hned v úvodu nabrala ztrátu 0:2. Rodačka z Prahy měla při následujících dvou gamech při podání Australanky pokaždé brejkovou možnost, ani v jednom případě ji ale nedokázala proměnit. A mohlo ji to mrzet o to více, že v šesté hře poprvé v zápase neudržela podání a bylo vyrovnáno – 3:3.
I následující dvě hry patřily returnujícím hráčkám a sada tak mířila za stavu 4:4 do dramatické koncovky. Svěřenkyni Libora Salaby ale přestal vycházet první servis a soupeřka toho dokonale využila. Za stavu 6:5 ze svého pohledu znovu uspěla na příjmu, druhou sadu získala za 58 minut 7:5 a srovnala na 1:1.
Závěrečná sada se nesla ve velmi divokém duchu. Ani jedna z tenistek se nemohla spolehnout na podání. Valentová o něj přišla dvakrát za sebou, její soupeřka hned třikrát, a Češka tak vedla po sedmi hrách 4:3. Valentová už nadějně rozehraný zápas nepustila a po dvou a půl hodinách mohla slavit výhru 6:2, 5:7 a 6:4.
Výsledky turnaje WTA 250 v Eastbourne
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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Další kolo bude opravdu výživné. Tereza by si měla nechat poradit od Marie Bouzkové jak se na tu otravnou slajzbábu musí hrát ...
Zápas s Mariaovovovou bude určitě lahůdka k pokoukání, držím Terezce palce.