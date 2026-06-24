Bojovnice Valentová vydřela další těžký zápas, v Eastbourne je ve čtvrtfinále

DNES, 16:35
Aktuality 10
WTA EASTBOURNE - Tereza Valentová (19) na turnaji v Eastbourne postoupila do čtvrtfinále. V osmifinálovém souboji si mladá Češka poradila po dramatickém průběhu se zkušenou australskou soupeřkou Ajlou Tomljanovicovou (33) po setech 6:2, 5:7, 6:4. Další její vyzyvatelkou bude ostřílená německá tenistka Tatjana Mariaová. Druhá česká tenistka na turnaji, Sára Bejlek (20), kvůli zranění lokte do zápasu druhého kola nenastoupila.
Profily hráčů
Tomljanovic Ajla
Valentova Tereza
Tereza Valentová si zahraje v Eastbourne o semifinále (@ ČTK / imago sportfotodienst / Hongbo Chen)

Valentová – Tomljanovicová 6:2, 5:7, 6:4

Velmi rozpačitý výkon předvedla ve svém úvodním vystoupení v Eastbourne Valentová. Duel proti mladičké Britce Hannah Klugmanové zvládla až po více než tříhodinové bitvě 7:5 ve třetím setu.  Do utkání proti zkušené Tomljanovicové však vstoupila Češka sebejistě. Nejdříve si poradila se složitou situací při vlastním podání, kdy odvracela brejkbol. Vzápětí to byla ale ve třetí hře právě česká naděje, kdo jako první uspěl na příjmu, a když brejk bez problémů potvrdila, vedla už 3:1.

Rodačka z Prahy působila na kurtu oproti svému předcházejícímu zápasu uvolněným dojmem. Byla velmi jistá při hře od základní čáry, dařily se jí přechody na síť a naprosto bez problémů si držela své podání. Často si pomáhala výborným prvním servisem a v sedmé hře to byla znovu ona, kdo opět uspěl na příjmu, a vedla už 5:2. Sadu následně Valentová bez problémů dopodávala a za 33 minut ji získala s přehledem 6:2.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

I do druhého setu vstoupila daleko lépe Valentová. Nejistě působící Tomljanovicová marně hledala na rychle hrající soupeřku zbraň a hned v úvodu nabrala ztrátu 0:2. Rodačka z Prahy měla při následujících dvou gamech při podání Australanky pokaždé brejkovou možnost, ani v jednom případě ji ale nedokázala proměnit. A mohlo ji to mrzet o to více, že v šesté hře poprvé v zápase neudržela podání a bylo vyrovnáno – 3:3.

I následující dvě hry patřily returnujícím hráčkám a sada tak mířila za stavu 4:4 do dramatické koncovky. Svěřenkyni Libora Salaby ale přestal vycházet první servis a soupeřka toho dokonale využila. Za stavu 6:5 ze svého pohledu znovu uspěla na příjmu, druhou sadu získala za 58 minut 7:5 a srovnala na 1:1.

Závěrečná sada se nesla ve velmi divokém duchu. Ani jedna z tenistek se nemohla spolehnout na podání. Valentová o něj přišla dvakrát za sebou, její soupeřka hned třikrát, a Češka tak vedla po sedmi hrách 4:3. Valentová už nadějně rozehraný zápas nepustila a po dvou a půl hodinách mohla slavit výhru 6:2, 5:7 a 6:4.

Výsledky turnaje WTA 250 v Eastbourne

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Postup bez fanfár. Valentová po tříhodinovém boji srazila domácí naději

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

10
Přidat komentář
misa
24.06.2026 16:50
Maria není těžká soupeřka, pokud víte, jak proti ní hrát Rozhýbat výměny po čáře nebo křížem, používat slajzy a dropshoty. Mít dobré prohozy. A hlavně nebát se chodit k síti pro voleje. Jenže málokterá tenistka to umí poskládat tak pěkně jako Maruška
Reagovat
PTP
24.06.2026 16:52
Musíš se jmenovat stejně nebo skoro stejně a jde to samo Terezka to v tomhle směru bude mít těžší.
Reagovat
Georgino
24.06.2026 17:00
Reagovat
tommr
24.06.2026 16:45
Tereze se nedaří herně, ale bojuje a vyhrává což je nejdůležitější ... smile
Další kolo bude opravdu výživné. Tereza by si měla nechat poradit od Marie Bouzkové jak se na tu otravnou slajzbábu musí hrát ...
Reagovat
misa
24.06.2026 17:01
Nevím, jestli by rady pomohly, protože Tereza asi nezvládne zahrát to, co umí Marie... Základ je, že Marušce nevadí slajzy, které Němka posílá na druhou stranu, umí ve vhodný okamžik zaútočit a potom si jít pro volej. S chladnou hlavou řeší i náběhy Marii k síti - vytáhne nějaký povedený prohoz nebo lob.
Reagovat
Dobry-den
24.06.2026 16:39
Tereza si stejně jako v prvním kole zápas o hodinu zbytečně prodloužila, ale jsou to výhry a to je nejdůležitější.
Zápas s Mariaovovovou bude určitě lahůdka k pokoukání, držím Terezce palce.
Reagovat
Georgino
24.06.2026 17:01
Tos tu Maria přechýlil téměř úchylně
Reagovat
Diabolique
24.06.2026 16:35
Byl to porod (to zhorseni od druheho setu) ale vyhra se pocita!
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.06.2026 16:51
zhoršila se od stavu 3:1. To jsem se začal dívat
Reagovat
Serpens
24.06.2026 16:33
Terka potřebuje podobné výsledky jako soli, dovedu si představit ty návaly frustrace, které musí prožívat zápas co zápas. Určitě ji musí bleskat hlavou, že její tenisové zbraně a přednosti, povedené míče a momenty často přicházejí nazmar jen proto, že její podání zkrátka nestojí za nic a skoro každý gem musí odvracet brejkboly, a její silné stránky tudíž jakoby ani neexistovaly. Tohle je zkrátka velký problém a Libor Salaba zatím nevypadá, že by to byl schopen nějak řešit.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist