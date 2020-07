Bouchardová poskládala ideální hráčku. Nenávidím hrát proti servisu Kvitové, Serena má nejlepší forhend

Bývalá světová pětka Eugenie Bouchardová v rozhovoru pro televizní stanici Tennis Channel poskládala svou ideální hráčku. Finalistka slavného Wimbledonu by si něco půjčila od Petry Kvitové, Sereny Williamsové, Simony Halepové, Sofie Keninové a Alison Riskeové.

Od dvojnásobné wimbledonské královny Kvitové, se kterou prohrála své jediné dosavadní grandslamové finále (Wimbledon 2014), by si půjčila nebezpečný levácký servis. "Je levačka a už to je pro nás praváky, kterých je na okruhu mnohem více, nepříjemné. Navíc umí servírovat dost vysokou rychlostí a přesně podání umisťovat. Nenávidím hrát proti jejímu servisu."

Zatímco svůj bekhend vidí jako velkou zbraň a neměnila by, forhend by chtěla mít jako Serena Williamsová. "Dokáže s ním zahrát cokoli, je to smrtící úder." U majitelky 23 grandslamových trofejí obdivuje také sílu a atletičnost. Američanka podle ní díky tomu dokáže dominovat. "Je v tom nejlepší na světě."

Situace na kurtu by chtěla umět řešit tak dobře jako vítězka letošního Australian Open Sofia Keninová. "Je na kurtu velmi chytrá a v zápasech si dokáže skvěle poradit s těžkými situacemi, proto je tak dobrá. Naprosto přesně ví, co se na kurtu děje, skvěle umí číst hru. Sedm zápasů, obzvláště na grandslamu, nevyhrajete jen náhodou nebo se štěstím. Díky své tenisové chytrosti vyhrála už spoustu těžkých zápasů."

Co se kondice týče, tak u ní vede dvojnásobná grandslamová vítězka Simona Halepová. "Dokáže vydržet více než ostatní, což dokazuje i její triumf na French Open." Poslední atribut by chtěla od Alison Riskeové. "Má neuvěřitelnou vůli vítězit. Už jsem proti ní mnohokrát hrála a vždy to bylo těžké. Ona se prostě za žádné situace nevzdává."

Bouchardová to v žebříčku WTA dotáhla až na páté místo. V posledních letech se však 26leté Kanaďance vůbec nedaří a momentálně ve světovém hodnocení figuruje až na 332. příčce.