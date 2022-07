Bouzková díky volnu vstřebala úspěch ve Wimbledonu a chce na něm dál stavět

Marie Bouzková si po životním vystoupení ve Wimbledonu užila necelý týden odpočinku a již vyhlíží nové cíle. Třiadvacetiletá rodačka z Prahy oslavila účast ve čtvrtfinále grandslamového turnaje v All England Clubu decentní oslavou v rodinném kruhu a setkáním s přáteli. Potěšil ji také nárůst popularity a ráda by na úspěch z Londýna navázala příští týden, kdy se představí v rámci domácího turnaje Livesport Prague Open.

"Wimbledon hodnotím stále jako velký úspěch a můj nejlepší výsledek kariéry," řekla Bouzková na dnešním setkání s novináři. "Samozřejmě člověk může dojít ještě dál, ale porazila jsem od prvního kola dobré hráčky a vytěžila maximum. Když vezmu atmosféru, kterou jsem zažila na kurtu ve čtvrtfinále proti Ons (Džabúrové), beru to i přes prohru pozitivně a hodně jsem si z toho odnesla," doplnila.

Po návratu domů česká tenistka několik dní odpočívala a vstřebávala úspěch. "Skoro týden jsem tenis vypustila, byla s rodinou a kamarády. Zase jsem měla trochu normální život a zájmy mimo tenis. Ve Wimbledonu bylo hodně emocí a nových zkušeností, které jsem předtím nezažila a potřebovala se z toho trochu vzpamatovat. Teď už jsem ale zase plná sil a těším se na zbytek sezony a turnaj v Praze," uvedla Bouzková.

S rodinou oslavila úspěch například při společné večeři. "Žádné velké akce se ale nekonaly. Sezona je v plném běhu a mám před sebou další cíle a turnaje," prohlásila tenistka, která by si přála, aby pro ni bylo čtvrtfinále Wimbledonu odrazovým můstkem. "Přijde mi to jako obří úspěch, ale jede se dál. Na mém tenise se nic nemění. Musím na sobě dál makat a připravovat se úplně stejně na další turnaje," podotkla Bouzková.

Po Wimbledonu si ale všimla zvýšené popularity. "První dny po návratu mě tu zastavilo pár dětí, které měly nějaký kemp, jestli bych se jim mohla podepsat a vyfotit se s nimi. To se mi předtím moc nestávalo a bylo to hezké," řekla s úsměvem hráčka, která ve čtvrtek oslaví 24. narozeniny.

Po úspěchu ve Wimbledonu se rodačka z Prahy posunula ve světovém žebříčku o pět příček na 61. místo. Na kurty se vrátí příští týden, kdy ji čeká na Spartě turnaj Livesport Prague Open. "Myslím, že je to ideální pokračování. Jsem ráda, že po tak velkém turnaji nemusí člověk nikam letět a měla jsem čas to zpracovat. Tím, že jsem tu doma a příští týden budu hrát tady, je to pro mě ideální způsob, jak najet zpět na turnajový rytmus," uvedla Bouzková.

Turnaj v Praze se odehraje na tvrdém povrchu, stejně jako nadcházející část sezony. "Wimbledon mi dal hodně zkušeností. Na kurtu jsem se o sobě hodně naučila a chci na tom stavět. Na betonu jsem se cítila vždy dobře a jde o to najít zase zápasový rytmus. To ale zvládnu," řekla Bouzková, kterou následně čekají turnaje ve Washingtonu, Torontu, Cincinnati a grandslamové US Open.

Přestože tuší, že bude po úspěchu ve Wimbledonu budit u domácích fanoušků větší pozornost, zvýšený tlak si nepřipouští. "Před chvílí jsme se tu míjeli s Kájou Muchovou a Davidem Kotyzou s tím, že mi gratulují. Pak mi ale došlo, za co, protože mi to od Wimbledonu připadá už strašně dlouho a uteklo to hrozně rychle. Spíše si to budu užívat, než cítit tlak," dodala Bouzková.