Bouzková do 2. kola nepostoupila ani v Acapulku, prohrála s Mariaovou

Marie Bouzková na začátku sezony prošla tříkolovou kvalifikací turnaje WTA v australském Brisbane a před dvěma týdny se dostala do čtvrtfinále podniku ITF v americkém Nicholasville.



V hlavních soutěžích podniků WTA ale vypadla zatím pokaždé hned v prvním kole. V Brisbane prohrála s Keysovou, v Hobartu s Bellisovou, na Australian Open s Ósakaovou a včera v Acapulku nestačila ani na Němku Tatjanu Mariaovou.



Jednadvacetiletá Češka se proti o jedenáct let zkušenější soupeřce trápila na podání a nasbírala celkem jedenáct dvojchyb. Přesto se po prvním ztraceném setu zdálo, že má nakročeno k obratu. Druhý set hladce získala za 32 minut a ve třetím šla po brejku do vedení 2-1.



Pak už ale nedokázala udržet podání a aktuálně 90. hráčka světa Mariaová zvítězila 6-4 1-6 6-2. Němka tak vyhrála i čtvrtý vzájemný zápas a dočkala se první výhry na okruhu WTA od loňského října.







"Stále se snažím vyhrát svůj první zápas v nádherném Acapulku. Zítra zkusím štěstí ve čtyřhře," napsala na twitteru Bouzková, jež si před pěti leti v Acapulku odbyla svou premiéru na okruhu WTA a prohrála se Sesil Karatančevovovou. Loni vypadla s Yafan Wang, předtím skončila dvakrát v kvalifikaci.



Ještě než se 57. tenistka světového žebříčku Bouzková přesune na další podnik WTA International v Mexiku do Monterrey, čeká ji v Acapulku čtyřhra. Do té je přihlášena s krajankou Renatou Voráčovou.



V prvním kole neuspěla ani druhá nasazená Yafan Wang, která loni v Acapulku získal svůj jediný titul na okruhu WTA. Pětadvacetiletá Číňanka prohrála 4-6 6-7 s osmnáctiletou krajankou Xiyu Wang a utrpěla tak již pátou porážku v řadě.



Nasazenou jedničkou v Acapulku je americká šampionka z roku 2016 Sloane Stephensová, která bude v úvodním kole čelit domácí Renatě Zarazúaové a usilovat o první letošní výhru.

• WTA INTERNATIONAL ACAPULCO •

Mexiko, tv. povrch, 275.000 dolarů

pondělní výsledky (24. 02. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Mariaová (Něm.) - Bouzková (3-ČR) 6-4 1-6 6-2 Xiyu Wang (Čína) - Yafan Wang (2-Čína) Watsonová (7-Brit.) - Vandewegheová (USA) 4-6 6-4 6-4 Hibinová (8-Jap.) - Rusová (Niz.) 6-3 6-1 Zidanšeková (Slovin.) - Kalinská (Rus.) 6-3 6-4 Potapovová (Rus.) - Schmiedlová (SR) 4-6 7-5 6-1 Bondarenková (Ukr.) - Koviničová (Č. Hora) 6-7(7) 6-4 6-2