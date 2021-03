Bouzková finále v Monterrey obhajovat nebude, z turnaje se odhlásila

Marie Bouzková na třech ze čtyř letošních turnajů vypadla s pozdější šampionkou a dosáhla povedených výsledků. V únoru si zahrála finále na Philipp Island Trophy v Melbourne, tento týden došla do semifinále v Guadalajaře, kde v pátek prohrála se španělskou kamarádkou Sarou Sorribesovou.



V oblíbeném Mexiku měla zůstat i příští týden a obhajovat finále v Monterrey, 22letá Češka se ale dnes ze soutěže odhlásila. Plnit měla roli nasazené čtyřky a v prvním kole čelit Italce Jasmině Paoliniové.



Bouzková ani pořadatelé zatím důvod odhlášení neoznámili. Nicméně v Guadalajaře česká tenistka nastupovala s obvázaným levým stehnem.



Pokud nepůjde o vážné zranění, měla by se 51. hráčka světa představit od 22. března v Miami. NA začátku dubna je přihlášena do Charlestonu.



Nasazenou jedničkou Abierto GNP Seguros je Američanka Sloane Stephensová, která už půl roku nevyhrála. O první výhru v sezoně bude bývalá vítězka US Open bojovat proti jedné z kvalifikantek.