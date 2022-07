Bouzková: Hrát doma s publikem v zádech jsou pro mě nové pocity. Ve finále chci podpory využít

"Je to super pocit postoupit zase do finále. Jsem ráda, jak jsem tento týden zatím zvládla," řekla na tiskové konferenci Bouzková. "I pro mě jsou to nové pocity hrát takto doma a mít za sebou publikum. Předtím jsem to tolik necítila. Tento týden je pro mě v řadě věcí nový a těším se zítra na další finále. Uvidíme, jestli se to povede," doplnila rodačka z Prahy.

V duelu s loňskou vítězkou juniorského Roland Garros Noskovou získala Bouzková první set až ve zkrácené hře a ve druhé sadě prohrávala 1-3 a 15:40. Poté ale turnajová osmička duel otočila, vyhrála pět gamů za sebou a počtvrté v řadě zvítězila bez ztráty setu.

"Možná mi pomohla zkušenost, ale Linda už je teď neskutečná hráčka. Bylo pro mě strašně těžké ten druhý set otočit a vyhrát. Až s ní budu hrát příště, bude ještě zkušenější a bude to ještě větší boj. Snažila jsem se hrát svou hru, a ač jsem ztrácela, šla jsem míč po míči. Jsem ráda, že jsem to zvládla," uvedla Bouzková, která si pomohla v duelu sedmi esy. "To je asi můj rekord. Servis mě dnes podržel a hodně pomohl," podotkla čtyřiadvacetiletá Češka.

Poslední soupeřkou 66. hráčky světa bude o tři roky mladší Potapovová. Utkají se podruhé, letos v kvalifikaci v Miami vyhrála česká tenistka 6-3 3-6 6-4

"Je to těžká soupeřka na finále," řekla Bouzková o nasazené sedmičce. "Tento rok se jí hodně daří a vyhrála už jeden turnaj (v Istanbulu). Tenhle povrch jí vyhovuje. Nekazí, hodně toho uběhá, jde si pro míče a hraje agresivně. Bude to strašně těžký zápas, ve kterém rozhodne pár míčků. Určitě si vzpomenu na to, co se dělo v Miami, a budu z toho čerpat přípravu na zítřek," doplnila rodačka z Prahy.

Bouzková všechna tři dosavadní finále prohrála. Naposledy v únoru v Guadalajaře. Poslední česká zástupkyně na turnaji proto věří, že by mohlo platit "dočtvrtice všeho dobrého".

"Uvidíme. Nic jiného, než jít zítra zase od prvního míčku, nemůžu. Připravím se na to, jak nejlépe to půjde a budu to brát jako každý zápas v tomto týdnu," uvedla Bouzková, jež vyhrála osm z posledních devíti zápasů. Jedinou prohru zaznamenala ve čtvrtfinále Wimbledonu s pozdější finalistkou Ons Džabúrovou z Tuniska. "Poslední dobou se to takhle sešlo. Mým plusem je, že toho mám teď hodně nahráno. Cítím se tu krásně a mám pěknou podporu diváků, čehož také zítra využiju. Dám do toho vše," dodala Bouzková.

Finále dvouhry bude v neděli na programu od 13:00.