Bouzková má formu. V Monterrey přehrála Martičovou a je ve čtvrtfinále

Marie Bouzková si v neděli v Guadalajaře zahrála potřetí v kariéře ve finále turnaje WTA, ani tentokrát však na premiérový titul nedosáhla. V oblíbeném Mexiku ale ještě zůstává a startuje v Monterrey, kde si v roce 2020 zahrála své první finále.



Po loňské absenci se jí v Monterrey daří i letos. Po úvodním obratu proti bývalé světové pětce a finalistce French Open 2012 Saře Erraniové si poradila i s bývalou světovou čtrnáctkou Petrou Martičovou. O osm let starší Chorvatku přehrála i díky odvrácení všech čtyř brejkbolů v prvním vzájemném střetnutí 6-4 6-2.



Juniorská vítězka US Open z roku 2014 si ve 13. zápase sezony připsala 10. vítězství. O své celkově 6. semifinále na okruhu WTA, z toho už čtvrté na půdě Mexika, si třiadvacetiletá Češka zahraje v prvním vzájemném duelu s o dva roky starší Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou.



Další výhru vybojovala v Monterrey i Elina Svitolinová z Ukrajiny. První nasazená tenistka, která v roce 2020 ve finále Bouzkovou porazila, ve druhém kole zdolala Viktoriji Tomovovou z Bulharska 7-6 3-6 6-2.



"Nehrála jsem zrovna nejlépe, ale rvala jsem se až do konce. A víte, ty ukrajinské vlajky v hledišti mi pomohly bojovat," poděkovala divákům Svitolinová, jež před turnajem slíbila věnovat veškeré vydělané prémie bezpečnostním silám ve své vlasti, která čelí vojenskému útoku Ruska.





• WTA 250 MONTERREY •

Mexiko, tv. povrch, 239.477 dolarů

čtvrteční výsledky (03. 03. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Bouzková (ČR) - Martičová (Chorv.) 6-4 6-2 Svitolinová (1-Ukr.) - Tomovová (Bulh.) 7-6(3) 3-6 6-2 Párrizasová (6-Šp.) - Watsonová (Brit.) 6-4 7-6(2) Qiang Wang (Čína) - Šarífová (Eg.) 6-0 6-7(2) 6-3