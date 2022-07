Bouzková na Livesport Prague Open slaví první triumf na okruhu WTA! Potapovovou si načala kanárem

Marie Bouzková během jara začala spolupracovat s novým trenérem Theodorem Devotym a pod bývalým koučem Radka Štěpánka začala velmi rychle sbírat životní úspěchy.



Ve Wimbledonu se poprvé dostala přes 2. kolo grandslamu a nakonec dokráčela až do čtvrtfinále. A hned na další akci si došla pro premiérový titul na okruhu WTA. Slaví ho v rodné Praze na Livesport Prague Open na tvrdém povrchu ve Stromovce, kde v pěti duelech neztratila ani set.



Finále si dnes Bouzková zahrála počtvrté v kariéře. Zatímco v Monterrey 2020, Melbourne 2021 a Guadalajaře 2022 vždy padla v třísetové bitvě (se Svitolinovou, Kasatkinovou a Stephensovou), v Praze zápas o titul proti Anastasii Potapovové ovládla a zvítězila jednoznačně 6-0 6-2.



Díky triumfu se Bouzková posune na 46. místo světového žebříčku a vyrovná tak své dosavadní maximum.



Pokud najde síly, měla by se Bouzková rychle přesunout do zámoří. V příští týdnu ji totiž čeká turnaj WTA 250 ve Washingtonu, kde má v prvním kole čelit nasazené dvojce a vítězce loňského US Open Britce Emmě Raducanuové.



Potapovová hrála finále rovněž počtvrté v kariéře, jediný titul získala letos v dubnu na antuce v Istanbulu.



V osmileté historii Livesport Prague Open byla už posedmé minimálně jedna Češka ve finále. Bouzková byla celkově již devátou a dnes navázala na triumfy Karolíny Plíškové (2015), Lucie Šafářové (2016), Petry Kvitové (2018) a Barbory Krejčíkové (2021). Poraženými finalistkami byly Lucie Hradecká (2015), Kristýna Plíšková (2017), Karolína Muchová (2018) a Tereza Martincová (2021).



• WTA 250 PRAHA / STROMOVKA •

LIVESPORT PRAGUE OPEN

Česko, tv. povrch, 203.024 eur

nedělní výsledky (31. 07. 2022) • Dvouhra - finále • Bouzková (8-ČR) - Potapovová (7) 6-0 6-3