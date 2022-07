Bouzková suverénně zvládla derby s Šalkovou a na Livesport Prague Open postoupila mezi osm nejlepších

Marie Bouzková se nedávno ve Wimbledonu probojovala až do čtvrtfinále, poprvé se dostala přes druhé kolo majorů a v pražské Stromovce překonala další milník. Až při pátém startu a na třetí pokus totiž přešla přes první kolo Livesport Prague Open.

Čtyřiadvacetiletá Češka využila příznivého losu a dostala se mezi osm nejlepších, v úvodním kole si poradila s lucky loserem Sinjou Krausovou z Rakouska a set nepovolila ani 18leté kvalifikantce Dominice Šalkové.

Nasazená osmička až do stavu 6-1 4-0 naprosto dominovala, agresivní hře talentované teenagerky se úspěšně bránila, nutila ji k chybám, které sama nedělala, a s přehledem si hájila vlastní servis. K vůbec prvním brejkbolům a celkem šesti pustila krajanku až za zmíněného stavu, Šalková však ani jednu šanci nevyužila. Bouzková navzdory mečbolu utkání nedopodávala, nicméně na returnu využila hned ten první a zápas ukončila čistou hrou.

"Cítila jsem se dobře. Věděla jsem, že do toho Domča hodně chodí, a byla na to připravená. Od začátku jsem se snažila hrát, co bylo potřeba. Byl to boj až do konce, ale jsem ráda, jak jsem to zvládla," řekla na tiskové konferenci Bouzková.

"Z mé strany to byl mnohem lepší zápas než v pondělí. Užila jsem si to a nebyla už tolik nervózní. Až na jeden game v závěru jsem jej i dobře odpodávala," doplnila rodačka z Prahy.

Bouzková si čtvrtfinále v letošní sezoně zahraje počtvrté a na druhé semifinále zaútočí proti další kvalifikantce Oksaně Selechmetěvové, která zdolala Francouzku Chloé Paquetovou 6-4 1-6 6-3.

Šalková, jež v květnu na W25 v Chorvatsku získala svůj první profesionální titul, může vystoupení na turnaji a premiéru v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu hodnotit jedině pozitivně. V areálu domácího klubu zvládla včetně kvalifikace tři zápasy, do žebříčku si připíše 48 bodů a měla by se posunout ze 421. místo někam k 340. příčce.

"Dnes to byl těžký zápas. Na začátku jsem se na kurtu vůbec necítila. Nepadalo mi to, co mi padalo v předchozím zápase. Soupeřka hrála výborně a z mé strany to nebyl nejlepší výkon. Pokusím se z toho poučit, abych příště hrála líp," řekla Šalková.

Celkově ale turnaj hodnotila pozitivně. "Jsem ráda za tři zápasy, které jsem zahrála poměrně slušně. Posun v žebříčku mi pomůže, budu moci hrát turnaje vyšší kategorie. Obecně jsem spokojená a doufám, že se mi takto bude dařit dál," doplnila osmnáctiletá tenistka.

Bouzkovou mohou v rámci zítřejšího programu ve čtvrtfinále doplnit obhájkyně Barbora Krejčíková, Linda Nosková a Lucie Havlíčková, která vyzve nasazenou jedničku a světovou dvojku Anett Kontaveitovou.



Dalšími čtvrtfinalistkami jsou Linetteová a Qiang Wang

První čtvrtfinalistkou letošního Livesport Prague Open se stala Magda Linetteová. Favorizovaná Polka si poradila dvakrát 6-3 s Viktorijí Tomovovou z Bulharska a navázala na skalp nasazené trojky Elise Mertensové. V pátek zabojuje o první semifinálovou účast po 11 měsících.

Qiang Wang se na centrálním dvorci v pražské Stromovce podobně jako Linetteová příliš nezdržovala. Číňanka za pouhých 62 minut v souboji kvalifikantek smázla 6-3 6-1 Dalilu Jakupovičovou. O druhé letošní semifinále se bývalá světová dvanáctka popere právě s polskou tenistkou (H2H 2-3).