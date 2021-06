Bouzková v Birminghamu přerušila sérii pěti porážek. O postup zabojují ještě Martincová a Kr. Plíšková

Marie Bouzková měla na začátku sezony vynikající formu. Na generálce v Melbourne sebrala set světové jedničce Ashleigh Bartyové, na Australian Open potrápila Elinu Svitolinovou, na menší akci v Melbourne si zahrála své druhé kariérní finále a v mexické Guadalajaře došla do semifinále.

Jenže po překvapivém vyřazení v prvním kole v Miami s Arantxou Rusovou přišla krize a 22letá Češka, která se v Madridu v souboji s krajankou Petrou Kvitovou zranila a poté měsíc nehrála, z posledních osmi zápasů vyhrála jen dva.

Na slavný Wimbledon se začala připravovat už před týdnem v Nottinghamu. Zatímco na úvodní akci skončila hned po prvním zápase po porážce s domácí Katie Boulterovou, do turnaje v Birminghamu vstoupila vítězstvím 3-6 6-1 6-2 nad Su-Wei Hsieh, jež prohrála už šestkrát po sobě.

Bouzková v úvodním dějství dvakrát přišla o podání, ale ve zbytku utkání odvrátila všech šest brejkbolů, vývoj kontrolovala a po dvou hodinách se mohla radovat. O první čtvrtfinále od března bude nasazená Češka usilovat v premiérovém souboji s bývalou světovou čtyřkou Caroline Garciaovou.

