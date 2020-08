Bouzková v Lexingtonu vyřadila Kontaovou

Marie Bouzková vstoupila po koronavirové pauze na okruhu WTA vítězně do turnaje v Lexingtonu. Přípravu na US Open zahájila v Kentucky nečekanou výhrou 6-4 6-4 nad třetí nasazenou Britkou Johannou Kontaovou.

Dvaadvacetiletá Marie Bouzková, která na začátku března před přerušením sezony neúspěšně bojovala o premiérový titul kariéry ve finále turnaje v mexickém Monterrey, získala proti Johanně Kontaové první set díky jedinému brejku za 51 minut.



Po něm si soupeřka vzala pauzu na konzultaci s lékařem a nechala si změřit tlak, brejk z úvodu druhé sady ale neudržela. Česká tenistka skóre otočila a po takřka dvou hodinách hry slavila postup.

"Najednou se mi bez zjevného důvodu zrychlil srdeční rytmus. Nebylo to po dlouhé výměně, ani jsem nebyla zadýchaná," popsala po utkání Kontaová své problémy v utkání. "Jsem naprosto zdravá, ale občas k tomu dochází. Chvíli trvalo, než se to uklidnilo, a pak jsem se zase mohla soustředit na tenis."



Jev zvaný palpitace zažila Kontaová počtvrté. "Nevíme, proč se to děje. Jednou to bylo při stresové situaci, jindy zase při normální. Není to ideální, ale třeba k tomu teď další rok nedojde. Moc mě to netrápí," řekla 15. hráčka světového žebříčku po prvním soutěžním utkání po více než pětiměsíční koronavirové pauze.

Ostatní nasazené tenistky v Lexingtonu na úvod nezaváhaly. Turnajová dvojka Aryna Sabalenková vlétla do utkání s domácí Madison Brengleovou ve velkém stylu a první set vyhrála hladce 6-1. Ve druhém pak ze stavu 0-4 srovnala a ve dvanácté hře mohla zápas dopodávat. To se jí nepodařilo a následně ztratila tie-break, ale o postup se připravit nenechala. V rozhodujícím setu se stejně jako v tom prvním dostala do vedení 5-0 a po dvou a půl hodinách druhý vzájemný souboj obou tenistek ukončila.



"(Brengleová) hrála moc dobře, výborně se pohybovala," ocenila soupeřku po utkání Sabalenková. "Bylo to náročné. Snažila jsem se zůstat v zápase a bojovat až do konce, jako vždycky. Samozřejmě dokážu hrát líp, ale na první zápas to bylo myslím OK," dodala.