Bouzková v Melbourne prolétla do druhého kola, domácí Stosurové povolila jen dva gamy

Marie Bouzková si loni zahrála své premiérové finále na okruhu WTA, poprvé se dostala do Top 50 žebříčku, slavila cenný skalp krajanky Petry Kvitové, získala cenu za fair play a v kariérním rozletu bude chtít určitě pokračovat i letos.

Dvaadvacetiletá Češka do letošní sezony vstoupila až na jedné z generálek přímo v dějišti úvodního grandslamu sezony Australian Open. Na akci Melbourne 2 v úvodním kole narazila na domácí Samanthu Stosurovou, kterou předloni v australském Brisbane porazila až po obratu.

Tentokrát měla mnohem méně práce. Domácí veteránce, která po přestávce kvůli porodu a koronaviru od března nehrála a nyní figuruje na 112. místě žebříčku, za hodinu hry nenabídla jediný brejkbol, na svém podání dohromady ztratila jen šest fiftýnů a grandslamovou šampionku a bývalou světovou čtyřku smetla 6-2 6-0.

Bouzková bude v souboji o osmifinále čelit Aljoně Bolšovové a pokud by i v dalším kole potvrdila roli favoritky, mohla by vyzvat světovou jedničku a domácí hvězdu Ashleigh Bartyovou. Se Španělkou Bolšovovou se již jednou utkala, před třemi roky v kvalifikaci v Monterrey vyhrála jasně 6-1 6-2.

Shine bright like @MarieBouzkova ✨



She defeats Stosur in just under an hour, 6-2, 6-0.#YarraValleyWTA pic.twitter.com/7ybOGqvKfH