Bouzková v Nanchangu využila příznivého losu, v pátek zabojuje o první letošní semifinále

10:29

Valentová se juniorského Turnaje mistryň nezúčastní

Tereza Valentová na juniorský Turnaj mistryň do Chengdu kvůli zranění neodcestovala. "Měla jsem natažený břišní sval. I když nyní mohu podle lékařů hrát na 80%, rozhodli jsme se, že tento turnaj raději vynechám,” sdělila ve středu s tím, že na konci roku chce vyrazit do USA na tamní juniorské turnaje. Šestnáctileté Češce patří v letošním kombinovaném juniorském rankingu sedmá příčka a finálový turnaj sezony si měla zahrát poprvé v kariéře. V Číně bude mít Česko zastoupení aspoň díky semifinalistce juniorského US Open Lauře Samsonové.