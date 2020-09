Bouzková v sychravé Paříži neudržela vedení proti Kanepiové

Jako první z českých tenistek vstoupila do odloženého French Open hraného v netradičním podzimním termínu Marie Bouzková. Na druhý pokus usilovala o premiérovou výhru na pařížské antuce, vedení 6-4 a 2-1 proti 35leté Estonce Kaie Kanepiové ale neudržela a prohrála 6-4 4-6 2-6.



Tenistky na kurt nastoupily v zimních bundách, neboť v Paříži fouká silný vítr a pocitová teplota nepřesahuje 10 stupňů Celsia. Za takřka neustálého mrholení se pak dlouho dostávaly do provozní teploty a hledaly herní rytmus.



Do hry by se dnes měly dostat ještě Barbora Krejčíková se Srbkou Ninou Stojanovičovou a Barbora Strýcová s Američankou Varvarou Lepchenkovou.

• FRENCH OPEN 2020 •

Francie / Paříž, antuka, 6.947.000 dolarů

nedělní výsledky (27. 09. 2020) • Dvouhra žen - 1. kolo • 14:30 | Strýcová (32-ČR) - Lepchenková (USA) Kanepiová (Est.) - Bouzková (ČR) 4-6 6-4 6-2 16:00 | Krejčíková (ČR) - Stojanovičová (Srb.) Azarenková (10-Běl.) - Koviničová (Č. Hora) 6-1 6-2 Sakkariová (20-Řec.) - Tomljanovicová (Austr.) 6-0 7-5 Alexandrovová (27-Rus.) - Inglisová (Austr.) 6-3 6-3 Rachimovová (Rus.) - Rogersová (USA) 6-2 6-3 Sharmaová (Austr.) - Blinkovová (Rus.) 6-3 2-6 7-5