Bouzková v Torontu prohrála tříhodinovou bitvu s Rybakinovou, vypadla i Kvitová. Plíšková porazila Krejčíkovou

Marie Bouzková před týdnem ve Stromovce ovládla Livesport Prague Open a ve svém rodišti se dočkala prvního titulu z okruhu WTA. Zámořská mise pro ni začala úspěšnou kvalifikací, ale v hlavní soutěži na ni nenavázala. S Jelenou Rybakinovou bojovala tři hodiny a tři minuty, uspěla jen v tie-breaku druhé sady v poměru 7-3.

Karolína Plíšková v Torontu porazila 6-3 6-4 krajanku Barboru Krejčíkovou a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 4-0.

Světová čtrnáctka Plíšková zpočátku dominovala a tlačila Krejčíkovou, která se nemohla opřít o servis. Za výhrou jasně mířila do stavu 5-1 ve druhém setu, než se Krejčíková nadechla k odporu a třemi gamy v řadě snížila. Ale výsledek už neotočila. České derby trvalo hodinu a půl, Plíšková ho dopodávala čistou hrou.

Třicetiletá rodačka z Loun vyhrála i čtvrtý vzájemný duel po loňském Turnaji mistryň, Roland Garros v roce 2018 a malém turnaji ITF v Bratislavě před 11 lety.

Ve druhém kole se po týdnu může dočkat odvety proti Američance Amandě Anisimovové, nebo narazí na domácí Carol Zhaovou.

Po Krejčíkové a Bouzkové se v prvním kole rozloučila i Petra Kvitová. Dvaatřicetiletá Češka v Kanadě zahájila přípravu na tvrdém povrchu na US Open poté, co kvůli poraněnému zápěstí odřekla účast před dvěma týdny na Livesport Prague Open. Proti Alison Riskeové-Amritrajové zpočátku hodně chybovala, v prvním setu ztratila dvakrát servis, ale ve druhé sadě dohnala manko brejku a vyrovnala.

V rozhodujícím dějství dvojnásobná wimbledonská šampionka opět neudržela podání v pátém gamu a Američanka už náskok uhájila. Stejně staré soupeřce, která je na 35. místě o 12 pozic ve světovém žebříčku níže, podlehla Kvitová potřetí za sebou. V utkání celkem sedmkrát ztratila servis a vypracovala si jen pět šancí na brejk.



Serena má první výhru po 14 měsících, Venus neuspěla

Úvodní zápas a první na betonech od loňského Australian Open má zdárně za sebou 40letá americká hvězda Serena Williamsová. Majitelka 73 titulů, z toho 23 grandslamových, slavila ve druhém duelu po neúspěšném Wimbledonu první vítězství po 14 měsících (od French Open 2021), poté co zdolala 6-3 6-4 Španělku Nurii Párrizasovou. V přípravě na US Open může být její další soupeřkou Tereza Martincová, pokud vyřadí olympijskou vítězku Belindu Bencicovou.

"Jsem ráda, že jsem vyhrála. Už je to hodně dlouho, zapomněla jsem, jaké to je. Myslím, že se objevilo světlo na konci tunelu. A já se k němu přibližuju," řekla trojnásobná šampionka Canadian Open. "Nemohu se dočkat, až se k tomu světlu dostanu. Hraju ráda, je to úžasné, ale nemůžu to dělat věčně. Je každopádně skvělé být zase v Torontu. Nevěděla jsem, jestli si tady ještě někdy zahraju," dodala s tím, že neví, kolik zápasů ještě odehraje.

Venus Williamsová před týdnem ve Washingtonu odehrála svůj první zápas po roce a postupu se nedočkala ani v Torontu. Dvaačtyřicetiletá Američanka prohrála jasně 2-6 3-6 s Jil Teichmannovou, na svou mladší sestru Serenu nenavázala a dál čeká na své teprve páté vítězství po koronavirové pauze (bilance 4-16). Teichmannová v dalším kole vyzve světovou dvojku Anett Kontaveitovou.

Vstup do turnaje navzdory týden staré skreči zvládla nasazená patnáctka Simona Halepová. Rumunka, která si v tomto dějišti v roce 2015 zahrála finále a v Montréalu dvakrát triumfovala, na úvod smetla 6-0 6-2 lucky losera Donnu Vekičovou.

Sofia Keninová nezvládla ani svůj druhý zápas po návratu ze zdravotní pauzy, připsala si osmou porážku v řadě a dál čeká na první výhru od ledna. Grandslamová šampionka a bývalá světová čtyřka podlehla 2-6 7-6(5) 5-7 Sloane Stephensové, ačkoli proti krajance zlikvidovala manko 1-5 ve druhé sadě, 2-5 ve třetí a odvrátila pět mečbolů. Další z trápících se grandslamových vítězek Stephensová ve druhém kole narazí na turnajovou trojku Marii Sakkariovou.

Caroline Garciaová si na konci července na antuce ve Varšavě připsala skalp světové jedničky Igy Šwiatekové a svůj druhý letošní titul, ale vstup do US Open Series nezvládla. Francouzka v derby nestačila 6-3 3-6 3-6 na Alizé Cornetovou a poprvé od březnového Miami nezvládla úvodní zápas na turnaji.

Leylah Fernandezová na domácí akci po téměř třech hodinách udolala 6-4 6-7(2) 6-3 kvalifikantku Storm Sandersovou a ve svém prvním zápase od čtvrtfinále French Open uspěla. O postup do osmifinále si nasazená domácí teenagerka a finalistka loňského US Open zahraje s Beatriz Haddadovou Maiaovou (H2H 1-0).