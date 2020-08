Bouzková ve čtvrtfinále uhrála jen tři gamy, v Lexingtonu dohrála i Serena

Marie Bouzková v Lexingtonu zahájila ostrou přípravu na US Open po koronavirové pauze, před kterou si v březnu zahrála finále v Monterrey. Po dvou dvousetových výhrách nad světovou dvacítkou Britkou Johannou Kontaovou a Ruskou Annou Blinkovovou skončila ve čtvrtfinále na raketě Jennifer Bradyové.



Zatímco v prvních dvou zápasech dvaadvacetiletá Češka předvedla dobrý výkon, proti sousedce ze světového žebříčku se jí nedařilo. 48. hráčka světa Bouzková přišla celkem pětkrát o podání, sama proměnila jen jediný brejkbol ze tří a za 66 minut prohrála hladce 1-6 2-6.







Bouzková v americkém Kentucky pokračuje ještě ve čtyřhře. V té v sobotu společně se Švýcarkou Jil Teichmannovou zaútočí na finále, jejich semifinálovými soupeřkami bude chilsko-americké duo Guarachiová/Krawczyková.



25letá Bradyová, jež v úvodu sezony porazila Mariu Šarapovovou, Ashleigh Bartyovou, Elinu Svitolinovou, Markétu Vondroušovou či Garbine Muguruzaovou, v Lexingtonu ztratila ve třech zápasech dohromady jen jedenáct gamů.



O postup do finále si Bradyová zahraje s domácí Coco Gauffovou, která ve večerním utkání porazila 4-6 6-4 6-1 Tunisanku Ons Džabúrovou a do semifinále turnaje WTA postoupila podruhé v kariéře. Loni na podzim v Linci to talentovaná Američanka dotáhla nakonec až k triumfu.



Už ve čtvrtfinále skončila také největší hvězda turnaje Serena Williamsová. Zatímco v prvních dvou zápasech otočila nepříznivý vývoj z 0-1 na sety, ve čtvrtfinále neudržela vedení. Nasazená jednička podlehla 6-1 4-6 6-7 krajance Shelby Rogersové, které k vítězství stačil jediný brejk.



"Hrozně jsem si to sama ztěžovala nevynucenými chybami," hodnotila Serena. "Hlavní věc, kterou si z toho zápasu vezmu, je, že můžu hrát mnohem, mnohem líp," dodala.







V prvním setu světová devítka Williamsová ztratila jediný game a získala ji po 26 minutách. V další přestřelce ale zaostávala a duel s až 116. hráčkou světa ztratila, i když v rozhodujícím tie-breaku vedla ještě 3-1.



Soupeřce tak nízko postavené v žebříčku podlehla Williamsová poprvé od French Open 2012, kdy se o podobnou senzaci postarala 128. hráčka Virginie Razzanová. Na tenistku mimo první stovku nestačila během profesionální kariéry na okruhu teprve popáté v 968. utkání.



Rogersová naopak oslavila třetí vítězství nad členkou Top 10. Rogersová se o finále střetne s jedinou zahraniční semifinalistkou Jil Teichmannovou. Třiadvacetiletá Švýcarka ve čtvrtfinále zastavila o dva roky mladší Američanku Cici Bellisovou, kterou přehrála 6-2 6-4.