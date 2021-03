Bouzková vyhrála nad Schmiedlovou i s mincí v botě. O své třetí finále se utká se španělskou kamarádkou

WTA GUADALAJARA - Marie Bouzková v mexické Guadalajaře porazila ve dvou setech Slovenku Karolínu Schmiedlovou a počtvrté v kariéře postoupila do semifinále turnaje WTA. O třetí finále, v němž by usilovala o premiérový titul, si 22letá Češka zahraje se španělskou kamarádkou Sarou Sorribesovou, s níž si letos zahrála čtyři deblové zápasy.

Marie Bouzková letos utrpěla porážky jen s papírovými favoritkami Ashleigh Bartyovou, Elinou Svitolinovou a Darjou Kasatkinovou, s níž před třemi týdny na Phillip Island Trophy v Melbourne prohrála i své druhé finále na okruhu WTA.



Po krátkém odpočinku se 22letá Češka vydala do oblíbeného Mexika, na které má spoustu hezkých vzpomínek. V Acapulku 2015 si připsala debut na okruhu WTA, v Monterrey 2018 poprvé prošla kvalifikací podniku WTA, vyhrála dva turnaje ITF (Cuernavaco 2016 a v Irapuato 2018), v roce 2019 se dostala do finále akce WTA 125k v Guadalajaře a loni si v Monterrey zahrála své první finále na hlavním okruhu WTA.



Pár dní poté byla sezona na půl roku přerušena kvůli pandemii koronaviru. Ve chvíli, kdy Bouzková dorazila do Guadalajary obhajovat finále. Šanci navázat na tehdejší úspěch tak má až letos, kdy turnaj 'povýšil' do kategorie WTA 250 a česká tenistka na něm plní roli nasazené dvojky.



Bouzková už má za sebou úspěšně absolvovaná tři kola. Pouze ve svém zahajovacím vystoupení proti Irině Baraové prohrála i vinou pěti ztracených servisů set, další dvě soupeřky už přehrála bez ztráty podání a nabídla jim dohromady jediný brejkbol.







Po další Rumunce Mihaele Buzarnescuové si ve čtvrtfinále poradila s Karolínou Schmiedlovou. Proti o čtyři roky starší Slovence využila 3 ze 4 brejkbolů, po 77 minutách zvítězila 6-4 6-2 a vzájemnou bilanci upravila na 2-0.



První set získala Bouzková i s mincí v botě, kterou si s úsměvem na rtech vyndala až v průběhu prvního gamu druhé sady. Štěstí ji neopustilo, o minutu později hned zaznamenala rozhodující náskok v druhém setu a dokráčela si pro postup do svého čtvrtého semifinále na okruhu WTA.

Correction: all 3 matches — Marie Bouzkova (@MarieBouzkova) March 12, 2021



O třetí finále, ve kterém prohrála loni v Monterrey i letos v Melbourne, si 50. hráčka světa Bouzková zahraje se čtvrtou nasazenou Sarou Sorribesovou. Jediný vzájemný duel s o dva roky starší Španělkou před třemi lety na trávě ve Wimbledonu prohrála.



Česká tenistka, jež má vystudovanou španělštinu, s aktuálně 71. hráčkou světa Sorribesovou kamarádí. Letos si spolu dokonce zahrály dva turnaje ve čtyřhře s bilancí 2-2.



"Teď si chci jen odpočinout a připravit se na zítra. Sara je moje nejlepší kamarádka, takže to bude určitě hezký zápas," těší se Bouzková. Na sociálních mincích přiznala, že s mincí v botě hrála všechny tři zápasy.



Sorribesová ve čtvrtek porazila 6-3 6-3 Australanku Astru Sharmaovou a přerušila sérii devíti čtvrtfinálových porážek. Do semifinále se dostala potřetí v kariéře a poprvé po čtyřech letech. Finále si dosud nezahrála.



"Věděla jsem, že jsem posledních devět čtvrtfinálových zápasů prohrála, takže jsem moc toužila tom to změnit," radovala se Sorribesová.



Druhá finalistka bude nenasazená

O druhé místo ve finále se utkají nenasazené Kanaďanka Eugenie Bouchardová a Italka Elisabetta Cocciarettová.



Bývalá světová pětka a wimbledonská finalistka Bouchardová ve čtvrtfinále porazila 6-4 6-3 devatenáctiletou Američanku Caty McNallyovou a poprvé od října 2018 vyhrála na turnaji WTA šest setů v řadě. V Mexiku 27letá Kanaďanka zaútočí na své 8. finále, jediný titul slavila na menším antukovém turnaji v Norimberku 2014.







20letá Cocciarettová den po skalpu nasazené jedničky Nadii Podoroské ve čtvrtfinále smetla 6-3 6-0 Američanku Lauren Davisovou, včetně kvalifikace vyhrála popáté v řadě a postoupila do svého prvního semifinále na okruhu WTA.



"Je to nečekané, protože jsem začínala v kvalifikaci. Ale odehrála jsem spoustu skvělých zápasů proti skvělým tenistkám. Mám z toho velkou radost - ne z výhry, ale ze zápasů proti skvělým hráčkám," radovala se Cocciarettová.