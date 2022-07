Bouzková z Wimbledonu zamířila domů a těší se, že na Livesport Prague Open bude plno

Bouzková se ve Wimbledonu probojovala do čtvrtfinále a z Londýna poté zamířila rovnou domů do Prahy, kde se pomalu připravuje na přechod z travnatých kurtů na tvrdý povrch. "Už tady na Spartě trénuju skoro dva týdny a další týden mě čeká. Podmínky tu mám ideální," těší českou tenistku, která v nejnovější edici žebříčku WTA figuruje na 64. místě.

Právě v pražské Stromovce se uskuteční v následujícím týdnu turnaj kategorie WTA 250, na kterém bude Bouzková jednou z ostře sledovaných hráček. A i ona sama se na Livesport Prague Open těší. "Takových turnajů v Česku je málo a já jsem ráda, že je zrovna tady na Spartě, kde trénuju. Budeme mít asi krásné počasí a já věřím, že přijde i spousta diváků. Jsem z Prahy, mám tu rodinu i kamarády a pamatuju si, že i loni tady už od pondělka byla spousta lidí. Snad přijdou i tentokrát a bude plno už od prvních kol. Pro nás Češky je super, hrát doma, musíme si to užít." přeje si Bouzková.

Na turnaji Livesport Prague Open by se mělo představit sedm českých tenistek v hlavním poli a další čtveřice bude bojovat v kvalifikaci. Vedle Barbory Krejčíkové, Petry Kvitové, Terezy Martincové, již zmíněné Marie Bouzkové a Karolíny Muchové, dostaly pozvánku do hlavní soutěže také Linda Nosková a Lucie Havlíčková.

V kvalifikaci budou o účast v hlavní soutěži bojovat také Dominika Šalková, Barbora Palicová, Nikola Bartůňková a Miriam Kolodziejová.

1️⃣0️⃣ TO GO❗️



Qualification starts on 23th of July and then on 25th we are moving to the main part of the tournament! See you there!



Tickets aviable here ➡️ https://t.co/t8xZmprfvM



: WTA media @WTA pic.twitter.com/jMYbXPFY58