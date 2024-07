Bouzkové pomáhají hezké wimbledonské vzpomínky i nový trenér Novák

Marie Bouzková těží ve Wimbledonu z příjemných vzpomínek na předchozí dva ročníky a z pozitivní energie těžila i v dnešním utkání 1. kola, v němž porazila Argentinku Juliu Rieraovou jasně 6:1, 6:2. Českým novinářům řekla, že si musela soupeřku nejprve "přečíst" a poté se jí dařilo prosadit svou hru. Nově ji vede trenér Jiří Novák, s nímž se zatím domluvila na zkušební době.

"Jsem ráda, že jsem zápas zvládla ve dvou setech. Začátek byl těžší, hned jsem proti sobě měla brejkboly, ale udržela jsem se. Pak už se to vyvíjelo dobře a snažila jsem se prosadit svou hru," uvedla pětadvacetiletá Bouzková. "Soupeřku jsem moc neznala a nejdříve jsem musela rozklíčovat, co hraje. Hrála dost antukový tenis s naliftovaným forhendem," doplnila česká tenistka.

Z úvodního kola ve Wimbledonu postoupila Bouzková potřetí za sebou. Vloni prohrála v osmifinále s pozdější vítězkou Markétou Vondroušovou. Rok předtím se dostala do čtvrtfinále, což je stále její nejlepší grandslamový výsledek v kariéře.

"Je to hezký pocit se sem každý rok vracet, mít hezké zážitky a vzpomínky. Evidentně mi pomáhá, že se mi tu předtím dařilo, a hraju tu ráda," podotkla Bouzková.

Na třetím grandslamovém turnaji sezony jí pomáhá nový trenér. Poté co v březnu ukončila spolupráci se Španělkou Conchitou Martínezovou, vede ji nově bývalý hráč a semifinalista Australian Open Jiří Novák.

"Dali jsme se dohromady na zkušební dobu před travnatou sezonou. Jirku znám odmala. Trénovala jsem s ním od třinácti, když jsme byli na Floridě. Znám celou jeho rodinu, s jeho dětmi jsem vyrůstala. Je to moc přátelský vztah. Jezdila jsem za ním i do Prostějova, žila jsem s nimi v domě. I na Floridě jsme měli domy také kousek od sebe. Je to pohodový trenér," doplnila Bouzková.