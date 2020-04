Britská asociace v zemi rozdělí přes 20 milionů liber hráčům, funkcionářům i klubům

Cílem je podpořit především spodní patra tenisové komunity, která mohou být koronavirovou krizí nejvíce ohrožena. Šéf asociace Scott Lloyd a další lidé z jejího vedení budou mít dočasně snížené platy o 20 procent.

"Tahle pandemie může významně ohrozit rozvoj tenisu a mnoho lidí, kteří se v něm v Británii angažují, se obává o jeho budoucnost. Naším hlavním cílem je proto zajistit, aby kluby a areály zůstaly životaschopné a nepřišly o své trenéry a funkcionáře," uvedl Lloyd.

Británie přišla pro letošek o slavný Wimbledon, který byl kvůli pandemii bez náhrady zrušen. Vážné ekonomické potíže ale pořadatelé řešit nemusí, neboť jsou proti této situaci dobře pojištěni.

Catch up on the news that the LTA has announced a multi-million pound package of support for tennis venues, coaches, officials and players to combat the impact of coronavirus



