Britský horor ve Wimbledonu. Domácí hráči mají bez největších hvězd hrozivou bilanci

DNES, 10:30
Aktuality 4
Měl to být turnaj domácích hrdinů, místo toho se Wimbledon mění v noční můru britského tenisu. Po odstoupení největších hvězd Jacka Drapera a Emmy Raducanuové si navíc zdejší hráči během pondělního program připsali absolutní fiasko a úvodní hrací den zakončili s hrozivou bilancí 0:10. Fanoušky nepotěšil ani někdejší semifinalista Cameron Norrie.
Profily hráčů (7)
Dart Harriet
Norrie Cameron
Jones Francesca
Basing Max
Gill Felix
Dudeney Alicia
Tarvet Oliver
Stojsavljevic Mika
Klugman Hannah
Xu Mimi
Cameron Norrie ve Wimbledonu selhal hned v prvním kole (@ Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Domácí fanoušci rozhodně očekávali, že letošní Wimbledon přinese úspěchy britských tenistů. Místo oslav domácích hráčů, kteří většinou startují na divoké karty, ale sledují jedno z největších zklamání posledních let. Po odstoupení domácích hvězd Drapera a Raducanuové přišlo další obrovské zklamání.

Britští hráči totiž zakončili pondělní program s nelichotivou bilancí 0:10. U žen skončily hned na úvod teenagerka Mika Stojsavljevicová, zkušená Harriet Dartová, Mimi Xuová, Alicia Dudeneyová, Francesca Jonesová i Hannah Klugmanová, která prohrála snadno s Češkou Barborou Krejčíkovou.

Mezi muži se očekávalo vítězství především od 26. nasazeného Norrieho. Bývalý semifinalista ale padl v pětisetové bitvě s americkým kvalifikantem Michaelem Zhangem. Překvapit nedokázali Felix Gill, Max Basing ani Oliver Tarvet. A mohlo být ještě hůř. Další Brit Jack Pinnington byl kousek od porážky s Brandonem Nakashimou, ale jejich zápas byl za stavu 6:3, 7:6, 4:3 pro Američana přerušen. Domácí tenisté se jen o kousek vyhnuli jedenácté porážce během jednoho dne.

Pondělní výsledky tak znovu otevřely otázku, proč se britskému tenisu i přes obrovské investice a špičkové zázemí dlouhodobě nedaří vychovávat širší skupinu hráčů schopných pravidelně uspět na grandslamech. Éra Andyho Murrayho skončila a zatím se nezdá, že by na ni někdo dokázal plynule navázat.

V úterý začne svou cestu na domácím grandslamu dalších sedm britských reprezentantů a pouze dva jsou v roli favoritů. Letošní Wimbledon se tak zatím mění v turnaj, na který budou chtít zdejší fanoušci co nejrychleji zapomenout.

 

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

4
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Tomas_Smid_fan
30.06.2026 11:44
Britové holt horory umí
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Patik
30.06.2026 11:23
Prečo bučali na aziata po každej vyhratej výmene proti Djokovičovi? Nevie niekto ? Ďakujem.
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giovani
30.06.2026 11:32
Nebučali, iba skandovali jeho meno Wu, Wu, a znelo to ako bučanie.
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Tomas_Smid_fan
30.06.2026 11:40
jj, jako Ruuud
Ale Wu ten závěr wuubec nezmastil
Holt,
kdo proti nejlepším povolí,
ocitne se v zadeli
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