Brunclík zničil bývalého 39. hráče světa a jde na grandslamového semifinalistu

ATP CHALLENGER OSTRAVA - Tak tenhle skalp se počítá. Další česká tenisová naděje Petr Brunclík (18) si na challengeru v Ostravě připsal cennou výhru, když v prvním kole porazil bývalého 39. hráče světa Radu Albota (35) jednoznačně 6:2, 6:1. Dalším soupeřem mladého Čecha bude Aslan Karacev, semifinalista Australian Open z roku 2021.

Brunclík - Albot 6:2, 6:1

Už vítězství ve finále kvalifikace nad Vitalijem Sačkem (6:3, 6:4) znamenalo pro levou rukou hrajícího Brunclíka přelomový výsledek, protože mu vůbec poprvé zajistilo účast v hlavní soutěži challengerového turnaje.



A teď přišel další úspěch. Mladý Čech si v prvním kole poradil s moldavským tenistou Radu Albotem jednoznačně 6:2, 6:1. Nic na cenném výsledku nemění fakt, že rodák z Kišiněva může na své zlaté časy, kdy byl před šesti lety 39. hráčem světa, už jen vzpomínat. V současné době mu patří 266. příčka a do zápasu s Brunclíkem navíc vstupoval se sérií čtyř porážek v řadě.



O pátou se mu postaral právě český talent. První set rozhodla nekonečná pátá hra, která se hrála přes neuvěřitelných jedenáct shod. Albot v ní poprvé ztratil servis, a do konce úvodní sady se mu to přihodilo ještě jednou — set tak prohrál 2:6.

I úvodní dva gamy druhé sady přinesly velmi dlouhé gamy. První nabídnul čtyři shody, druhý pět, oba hráči si však servis udrželi. Dál už ale sedmnáct let starší Moldavan nestačil, třikrát přišel o podání a zápas za hodinu a půl prohrál 2:6, 1:6.



V dalším kole však na Brunclíka čeká velké jméno — bývalý 14. hráč světa a semifinalista Australian Open z roku 2021, Rus Aslan Karacev. Rodák z Vladikavkazu si v prvním kole ostravského turnaje poradil s Dánem Mollerem jasně 6:3, 6:2. Karacevovi aktuálně patří 187. příčka, Brunclík je 646. hráčem světa.



Brunclík byl mezi juniory nejvýše na 10. místě, na svém kontě má i finále juniorské čtyřhry na loňském Australian Open a především březnový triumf na dospělém turnaji ITF M25 v Dominikánské republice.

Kopřiva nezaváhal, Svrčina končí

Roli jasného favorita splnil Vít Kopřiva, který si bez problémů poradil se Španělem Alexem Martínezem, 548. hráčem žebříčku, 6:2, 6:1. V druhém kole se český reprezentant utká s bývalým 21. hráčem světa Britem Danielem Evansem.

Na turnaji se naopak nedařilo Daliboru Svrčinovi, který překvapivě nestačil na Maďara Zsombora Pirose a prohrál hladce ve dvou setech 3:6, 1:6. Ostravský rodák tak nenavázal na výborné výkony z posledního challengeru v italské Monze, kde došel do semifinále.

Cenné vítězství si připsal Jan Kumstát, který z pozice 1747. hráče světa porazil 204. tenistu žebříčku Američana Murphyho Cassoneho 6:4, 7:6 a jeho dalším soupeřem bude právě přemožitel Dalibora Svrčiny Piros.



Výsledky kvalifikace na challengeru v Ostravě