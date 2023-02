Bublik v Marseille zlomil sérii 10 porážek. Z výhry se raduje po čtyřech měsících

Když Alexander Bublik před dvěma týdny v Montpellier vypadl v prvním kole s domácím Grégoirem Barrérem a přišel o možnost obhájit svůj jediný titul na okruhu ATP, z frustrace roztřískal tři rakety. A když minulý týden v Rotterdamu podlehl Stanu Wawrinkovi, prohrál i osmý letošní zápas a v součtu se závěrem loňské sezony prohrál podesáté v řadě.



Černou sérii 25letý Kazach zlomil až dnes v hale v Marseille, kde svůj jediný start před třemi lety přetavil v semifinále. Přestože s Filipem Krajinovičem prohrál první set, vývoj otočil a zaznamenal první výhru od loňského října.



Když už se k ní blížil, znervózněl. V rozhodujícím dějství si Bublik vypracoval vedení 3-0 s dvěma brejky v zádech a o náskok málem přišel. Za stavů 3-2 a 5-4 ale odvrátil všechny čtyři brejkboly a nakonec i díky 18 esům nad Srbem zvítězil 5-7 6-3 6-4.

Back in the groove!



Alexander Bublik gets his first win since October 2022, defeating Krajinovic 5-7 6-3 6-4 in Marseille pic.twitter.com/DWKqv0vSAg