Budu dál bojovat a hledat cestu zpět, vzkazuje zraněná Badosaová po skreči v Pekingu

DNES, 11:42
Paula Badosaová (27) je v posledních letech jednou z nejčastěji zraněných elitních tenistek. Další zdravotní komplikace si přivodila v Pekingu a zápas proti Karolíně Muchové (29) musela skrečovat. Na instagram poté napsala emotivní vyjádření a přes všechny komplikace chce nadále bojovat. "Někdy jsou chvíle, kdy se sama sebe ptám, jak zvládnu ty nejtěžší a nejvíce bolestivé momenty," začala bývalá světová dvojka.
Paula Badosaová po skreči v Pekingu ukončila sezonu (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO / Profimedia)

"Pravdou je, že v těchto momentech v sobě nacházím tu nejhlubší sílu. Každý nezdar bolí, ale také mi připomíná, jak moc chci bojovat a vrátit se zpátky silnější," napsala zklamaná Badosaová, kterou v Pekingu letos už počtvrté zastavilo zranění.

Španělka, která má dlouhodobý problém se zády, tento rok skrečovala v březnu v Méridě, odstoupila z podniku v Miami a také nedohrála zápas v Berlíně. Během sezony si dala dokonce dvě delší pauzy a dohromady nehrála téměř pět měsíců. Zároveň oznámila, že se na kurty vrátí až příští rok.

Badosaová také vyjádřila podporu všem lidem, kteří ji podporují a pomáhají jí i po četných zraněních znovu nastartovat kariéru. "Není lepší pocit, než jít na kurt a vidět vás všechny, kdo za mnou stojíte. Ta energie a láska je něco, za co vám nikdy nebudu moct dostatečně poděkovat."

Své emotivní vyjádření uzavřela pozitivně a pokusí se o co nejlepší návrat v následujícím roce. "Nezáleží na tom, kolik mi v cestě bude stát překážek, ale slibuji vám toto: Budu dál bojovat, snažit se a stále hledat cestu zpět," dodala. Bývalou světovou dvojku trápilo zranění zad především předloni, kdy kvůli němu ukončila sezonu už po Wimbledonu.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
misa
30.09.2025 13:51
Po zranění Krejčíkové a Badosy by Marie měla být první pod čarou, co se týká účasti v hlavní soutěži Wuhanu. Tak se třeba ještě někdo před ní odhlásí, aby nemusela hrát únavnou kvalifikaci...
