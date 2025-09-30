Budu dál bojovat a hledat cestu zpět, vzkazuje zraněná Badosaová po skreči v Pekingu
"Pravdou je, že v těchto momentech v sobě nacházím tu nejhlubší sílu. Každý nezdar bolí, ale také mi připomíná, jak moc chci bojovat a vrátit se zpátky silnější," napsala zklamaná Badosaová, kterou v Pekingu letos už počtvrté zastavilo zranění.
Španělka, která má dlouhodobý problém se zády, tento rok skrečovala v březnu v Méridě, odstoupila z podniku v Miami a také nedohrála zápas v Berlíně. Během sezony si dala dokonce dvě delší pauzy a dohromady nehrála téměř pět měsíců. Zároveň oznámila, že se na kurty vrátí až příští rok.
Badosaová také vyjádřila podporu všem lidem, kteří ji podporují a pomáhají jí i po četných zraněních znovu nastartovat kariéru. "Není lepší pocit, než jít na kurt a vidět vás všechny, kdo za mnou stojíte. Ta energie a láska je něco, za co vám nikdy nebudu moct dostatečně poděkovat."
Své emotivní vyjádření uzavřela pozitivně a pokusí se o co nejlepší návrat v následujícím roce. "Nezáleží na tom, kolik mi v cestě bude stát překážek, ale slibuji vám toto: Budu dál bojovat, snažit se a stále hledat cestu zpět," dodala. Bývalou světovou dvojku trápilo zranění zad především předloni, kdy kvůli němu ukončila sezonu už po Wimbledonu.
